В Самаре капитально отремонтируют фасад памятника архитектуры "Дом купца Гусева"

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Самарской области согласовала проект капитального ремонта фасадов памятника архитектуры "Дом купца И. С. Гусева" (ул. Фрунзе, 77). Об этом сообщает пресс-служба УГООКН.
Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. В него включены 10 мероприятий: расчистка, ремонт фасадных стен, демонтаж поздней отделки цоколя современной плиткой на фасаде, ремонт штукатурного слоя, восстановление лепного декора наличников, карнизов и рустов и многое другое.
Ремонтные работы будут выполнены в рамках областной программы ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия.
Последние комментарии
Достойная организация!
Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.
Долго пришлось преодолевать коммерческие препоны. Но свершилось!
Стоит пожелать быстрейшей реализации проекта. Самара волжская жемчужина!
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.