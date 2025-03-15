В Самаре капитально отремонтируют фасад памятника архитектуры "Дом купца Гусева"

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Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Самарской области согласовала проект капитального ремонта фасадов памятника архитектуры "Дом купца И. С. Гусева" (ул. Фрунзе, 77). Об этом сообщает пресс-служба УГООКН.