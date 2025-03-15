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Архитектура Культура

В Самаре капитально отремонтируют фасад памятника архитектуры "Дом купца Гусева"

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Самарской области согласовала проект капитального ремонта фасадов памятника архитектуры "Дом купца И. С. Гусева" (ул. Фрунзе, 77). Об этом сообщает пресс-служба УГООКН.

Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. В него включены 10 мероприятий: расчистка, ремонт фасадных стен, демонтаж поздней отделки цоколя современной плиткой на фасаде, ремонт штукатурного слоя, восстановление лепного декора наличников, карнизов и рустов и многое другое.

Ремонтные работы будут выполнены в рамках областной программы ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия.

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