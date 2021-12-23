Самарский элеватор будут защищать через суд

Самарское областное отделение ВООПИиК планирует обратиться в суд с требованием оспорить решение регионального Управления государственной охраны объектов культурного наследия из-за того, что Новый элеватор не включили в список выявленных объектов культурного наследия.

Как рассказала Волга Ньюс председатель регионального отделения ВООПИиК Нина Казачкова, сейчас организация собирает необходимые документы. По ее словам, скорее всего, подавать прошение в суд будут после Нового года. Целью инициативы является пересмотр статуса Нового элеватора на Хлебной площади, чтобы ради его сохранения признать, что объект обладает признаками культурного наследия. При должном внимании суда к делу будут назначены необходимые экспертизы.

Документ "Об отказе во включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, "Новый элеватор" - Самарская область, г. Самара, берег реки Самары, в Перечень выявленных объектов культурного наследия Самарской области" был принят 22 апреля 2021 г. и уже тогда поднял волну недовольства среди градозащитников. Но в связи с последней тематической секцией Градсовета, где представили проект застройки территории элеватора, общественность начала еще более активную работу.

По мнению Нины Казачковой, у исторической постройки элеватора есть большой потенциал, в том числе и коммерческий, но в этом владельца территории могут убедить только представители власти: "Все-таки хочется сохранить элеватор для города. Ведь мы видим, что у него есть потенциал. Просто застройщику надо немного отойти от идеи жилой застройки и подумать, как приспособить и получать прибыль с этого объекта. Конечно, прибыль будет не мгновенной, как при постройке жилого дома (построил - продал - получил деньги), она будет отсроченная, но, безусловно, будет. Мы не можем вести переговоры с собственником, потому что не можем ему ничего пообещать. Только публичная власть имеет право с ним договариваться. Сейчас у нас остается только один путь, чтобы элеватор признали объектом культурного наследия и собственник его сохранил".