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Архитектура Культура

Самарский элеватор будут защищать через суд

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарское областное отделение ВООПИиК планирует обратиться в суд с требованием оспорить решение регионального Управления государственной охраны объектов культурного наследия из-за того, что Новый элеватор не включили в список выявленных объектов культурного наследия.

Как рассказала Волга Ньюс председатель регионального отделения ВООПИиК Нина Казачкова, сейчас организация собирает необходимые документы. По ее словам, скорее всего, подавать прошение в суд будут после Нового года. Целью инициативы является пересмотр статуса Нового элеватора на Хлебной площади, чтобы ради его сохранения признать, что объект обладает признаками культурного наследия. При должном внимании суда к делу будут назначены необходимые экспертизы.

Документ "Об отказе во включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, "Новый элеватор" - Самарская область, г. Самара, берег реки Самары, в Перечень выявленных объектов культурного наследия Самарской области" был принят 22 апреля 2021 г. и уже тогда поднял волну недовольства среди градозащитников. Но в связи с последней тематической секцией Градсовета, где представили проект застройки территории элеватора, общественность начала еще более активную работу.

По мнению Нины Казачковой, у исторической постройки элеватора есть большой потенциал, в том числе и коммерческий, но в этом владельца территории могут убедить только представители власти: "Все-таки хочется сохранить элеватор для города. Ведь мы видим, что у него есть потенциал. Просто застройщику надо немного отойти от идеи жилой застройки и подумать, как приспособить и получать прибыль с этого объекта. Конечно, прибыль будет не мгновенной, как при постройке жилого дома (построил - продал - получил деньги), она будет отсроченная, но, безусловно, будет. Мы не можем вести переговоры с собственником, потому что не можем ему ничего пообещать. Только публичная власть имеет право с ним договариваться. Сейчас у нас остается только один путь, чтобы элеватор признали объектом культурного наследия и собственник его сохранил".

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Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:09 Председатель ВООПИиК Нина Казачкова: "Непонятно, что останется от Самары"

Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.

Дмитрий Лакоценин 23 августа 2018 12:24 Фабрику-кухню передадут одному из федеральных музеев

Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.

Дмитрий Лакоценин 26 июля 2018 14:13 Археологи направили заявку на раскопки территории завода клапанов в Минкульт РФ

Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.

Дмитрий Лакоценин 24 июля 2018 15:34 Зданию Фабрики-кухни в Самаре подыщут нового пользователя

Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((

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