Самарский элеватор будут защищать через суд

Самарское областное отделение ВООПИиК планирует обратиться в суд с требованием оспорить решение регионального Управления государственной охраны объектов культурного наследия из-за того, что Новый элеватор не включили в список выявленных объектов культурного наследия.
Как рассказала Волга Ньюс председатель регионального отделения ВООПИиК Нина Казачкова, сейчас организация собирает необходимые документы. По ее словам, скорее всего, подавать прошение в суд будут после Нового года. Целью инициативы является пересмотр статуса Нового элеватора на Хлебной площади, чтобы ради его сохранения признать, что объект обладает признаками культурного наследия. При должном внимании суда к делу будут назначены необходимые экспертизы.
Документ "Об отказе во включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, "Новый элеватор" - Самарская область, г. Самара, берег реки Самары, в Перечень выявленных объектов культурного наследия Самарской области" был принят 22 апреля 2021 г. и уже тогда поднял волну недовольства среди градозащитников. Но в связи с последней тематической секцией Градсовета, где представили проект застройки территории элеватора, общественность начала еще более активную работу.
По мнению Нины Казачковой, у исторической постройки элеватора есть большой потенциал, в том числе и коммерческий, но в этом владельца территории могут убедить только представители власти: "Все-таки хочется сохранить элеватор для города. Ведь мы видим, что у него есть потенциал. Просто застройщику надо немного отойти от идеи жилой застройки и подумать, как приспособить и получать прибыль с этого объекта. Конечно, прибыль будет не мгновенной, как при постройке жилого дома (построил - продал - получил деньги), она будет отсроченная, но, безусловно, будет. Мы не можем вести переговоры с собственником, потому что не можем ему ничего пообещать. Только публичная власть имеет право с ним договариваться. Сейчас у нас остается только один путь, чтобы элеватор признали объектом культурного наследия и собственник его сохранил".
Последние комментарии
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((