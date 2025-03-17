В Самаре бывшую детскую тюрьму переделают в жилой дом с паркингом

В Самаре планируют провести реконструкцию здания на ул. Алексея Толстого, 47. До 2009 г. в нем располагался центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, более известный как детская тюрьма. Теперь же здание хотят переделать под многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом. Об этом стало известно из документов госинспекции по охране объектов культурного наследия (ГИООКН) Самарской области.

Здание входит в границы исторического поселения. Поэтому инициатору реконструкции потребовалось позаботиться о сохранности памятников архитектуры. Проект прошел историко-культурную экспертизу.

В заключении указано, что в зону влияния реконструкции попадает только Спасо-Вознесенский собор, являющийся объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения. Рядом с ним нельзя строить новые здания, но реконструкция существующих допускается. Правда, необходимо придерживаться установленных ограничений по высотности и предусмотреть использование традиционных для Самары строительных материалов, цветовых решений и декора.

Само здание бывшей детской тюрьмы входит в список историко-ценных градоформирующих объектов. Его планировочные, типологические и масштабные характеристики необходимо сохранить.

Объект имеет 6 этажей: четыре надземных, один цокольный и один подземный. Застройщик планирует демонтировать надземную часть и возвести ее заново. Однако часть фундамента и цоколя будет сохранена. Также планируется сделать пристрой вглубь квартала размером 16 на 40 метров. Высота здания останется прежней — 12,6 метра.

"Фасады планируется выполнить с учетом сохранения художественного образа реконструируемого объекта, характерного для каменных строений Самары начала ХХ в. Отделку первого этажа произведут с использованием руста, остальные — разделят горизонтальными фигурными поясами. Окна на первом, втором, третьем этажах будут вытянутыми по вертикали, сгруппированы по два и объединены общей подоконной нишей прямоугольной формы. На четвертом этаже вместо двух зауженных окон появится

одно широкое окно "в пол" с решеткой "французского" балкона", — указано в документах.

Автостоянку будут обустраивать со стороны собора. Она займет два подземных этажа. Поэтому для строительства потребуется обустройство котлована.

Застройщику дали добро на проведение работ. Но ему предписали придерживаться системы ограничения зоны работы крана и установить ограничители поворотов стрелы, использовать минимальное число землеройных машин для снижения вибрационных нагрузок и т. п. Прекратить работы необходимо, если осадка фундаментов собора будет развиваться быстрее 1 мм в сутки, а также в случае обнаружения предметов, указывающих на наличие объектов археологического наследия.