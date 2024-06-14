Вахрамовы добились разрешения на точечную застройку в Постниковом овраге

ООО СЗ "Спектрстрой" Дениса Вахрамова получило разрешение министерства строительства Самарской области на возведение ЖК "Высота" по ул. Ново-Садовой, 120-122.

История процедуры получения разрешительной документации вышла в публичную плоскость еще в 2022 г., когда на общественные слушания вынесли отклонение от предельных параметров строительства по парковкам: 0,7 машиноместа на квартиру. Тогда благодаря коллективным обращениям проект поддержали. Хотя местные жители опасались, что строительство ухудшит дорожную обстановку на территории новостройки и в районе в целом.

В 2023 г. городская администрация не одобрила отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Олег Вахрамов оспорил это решение в Ленинском районном суде, который встал на сторону застройщика и обязал власть пересмотреть вопрос. В мае 2024 г. ООО СЗ "Спектрстрой" получило разрешение на строительство высотки от областного минстроя.

Под застройку Олег Вахрамов выкупил в 2023 г. три земельных участка общей площадью 1,8 тыс. кв. метров. Территории были приобретены в рамках банкротства бывшего гендиректора АО "СамГЭС" Олега Леонова за 23 млн рублей.

Как следует из проектной декларации, в 21-этажном доме планируется 69 квартир и 72 машиноместа. Все жилые помещения представляют собой студии площадью от 56 до 167 кв. метров. Застройщик предполагает закончить строительство в третьем квартале 2026 г., а первые ключи вручить - в апреле 2027 года. Стоимость строительства обозначена в 790,9 млн рублей.