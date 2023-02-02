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Строительство Строительство и недвижимость

Мэрия Самары отказала в строительстве высотки на ул. Ново-Садовой

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары не представила разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном на ул. Ново-Садовой. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Речь идет об участке в районе Постникова оврага. Его площадь — 1817 кв. м, а число парковочных мест на одну квартиру — 0,7.

В конце декабря прошлого года мэрия утвердила отклонение от предельных параметров строительства по результатам публичных слушаний. Хотя уже тогда местные жители подчеркивали, что строительство ухудшит дорожную обстановку на территории новостройки и в районе в целом.

Утвердить застройку помогли коллективные обращения (162 голоса) в поддержку многоэтажки, отправленные в департамент градостроительства по электронной почте. Но уже в начале февраля члены комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки выступили против реализации объекта.

Напомним, высотку в Октябрьском районе планировал построить Олег Вахрамов. По информации в открытых источниках, он - совладелец АСК "Спектр недвижимости".

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