В Самаре одобрили строительство высотки на Ново-Садовой

Мэрия Самары утвердила отклонение от предельных параметров строительства по результатам слушаний по возведению многоэтажного дома на ул. Ново-Садовой в районе Постникова оврага.
По данным городской администрации, площадь объекта составляет 1817 кв. м, а число парковочных мест на одну квартиру - 0,7.
По мнению местных жителей, такая ситуация ухудшит дорожную обстановку на территории новостройки и в районе в целом. "Не согласен с отклонением от предельных параметров разрешенного строительства. Это угроза безопасности жильцов, а недостаток количества парковочных мест - это ухудшение дорожной ситуации с парковочными местами не только в новой застройке, но и во всем районе, поскольку жильцам нужно будет куда-то девать свои автомобили. Параметры разрешенного строительства должны быть полностью соблюдены", - говорится в письме одного из жителей.
Однако утвердить застройку помогли коллективные обращения (162 голоса) в поддержку многоэтажки, отправленные в департамент градостроительства по электронной почте.
Напомним, высотку планирует возвести Олег Вахрамов. По информации в открытых источниках, он - совладелец АСК "Спектр недвижимости".
Последние комментарии
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.