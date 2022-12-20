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Общество

В Самаре одобрили строительство высотки на Ново-Садовой

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары утвердила отклонение от предельных параметров строительства по результатам слушаний по возведению многоэтажного дома на ул. Ново-Садовой в районе Постникова оврага.

По данным городской администрации, площадь объекта составляет 1817 кв. м, а число парковочных мест на одну квартиру - 0,7.

По мнению местных жителей, такая ситуация ухудшит дорожную обстановку на территории новостройки и в районе в целом. "Не согласен с отклонением от предельных параметров разрешенного строительства. Это угроза безопасности жильцов, а недостаток количества парковочных мест - это ухудшение дорожной ситуации с парковочными местами не только в новой застройке, но и во всем районе, поскольку жильцам нужно будет куда-то девать свои автомобили. Параметры разрешенного строительства должны быть полностью соблюдены", - говорится в письме одного из жителей.

Однако утвердить застройку помогли коллективные обращения (162 голоса) в поддержку многоэтажки, отправленные в департамент градостроительства по электронной почте.

Напомним, высотку планирует возвести Олег Вахрамов. По информации в открытых источниках, он - совладелец АСК "Спектр недвижимости".

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