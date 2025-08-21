Мэрия Самары распорядилась снести самовольные постройки в Промышленном и Кировском районах

Мэрия Самары опубликовала постановления, в соответствии с которыми нужно снести две самовольные постройки. Одна расположена в Промышленном районе, другая - в Кировском.

Самовольно построенное нежилое здание в Промышленном районе находится на ул. Георгия Димитрова, 129 (угол с ул. Демократической) и занимает территорию в 29,29 кв. метров. Вторая самовольная постройка — одноэтажное строение, занимающее часть земельного участка (20,38 кв. метров) в Студеном овраге (в районе участка № 49, ул. 5, СДТ "Мазин Угол").

Ответственность за снос возлагается на департамент градостроительства, если за 2 месяца не будут найдены владельцы незаконных строений ("лицо, которое создало или возвело постройку"), которые сделают это самостоятельно.