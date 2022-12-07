Высотку в районе Постникова оврага планирует построить Олег Вахрамов

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Высотную застройку с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,7 на участке площадью 1817 кв метров по ул. Ново-Садовой в Октябрьском районе Самары планирует возвести Олег Вахрамов. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.