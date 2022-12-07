Высотку в районе Постникова оврага планирует построить Олег Вахрамов

Высотную застройку с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,7 на участке площадью 1817 кв метров по ул. Ново-Садовой в Октябрьском районе Самары планирует возвести Олег Вахрамов. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.
Напомним, ранее власти Самары оповестили о начале общественных обсуждений. Самарцам предстоит решить, нужна ли новая многоэтажка в границах улиц Ново-Садовой, Жуковского, Челябинской и Лейтенанта Шмидта.
Накануне стало известно имя заявителя — Олег Вахрамов. По информации в открытых источниках он — совладелец АСК "Спектр недвижимости".
Общественные обсуждения пройдут до 20 декабря. Перечень информационных материалов к проекту будет представлен в холле первого этажа департамента градостроительства на ул. Галактионовской, 132.
Последние комментарии
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!