Самарцы решат, нужна ли новая высотка в районе Постникова Оврага

Мэрия Самары опубликовала постановление о начале очередных общественных обсуждений. На повестке — строительство многоэтажной жилой застройки с количеством парковочных мест 0,7 на 1 кв. в Октябрьском районе Самары.
Под застройку предложен земельный участок площадью 1817 кв метров, расположенный в границах улиц Ново-Садовой, Жуковского, Челябинской и Лейтенанта Шмидта. По данным Публичной кадастровой палаты, разрешено использование участка под высотную застройку. Кадастровая стоимость по данным на середину 2022 г. составляет 12,34 млн рублей.
Перечень информационных материалов к проекту будет представлен в холле первого этажа департамента градостроительства на ул. Галактионовской, 132. Срок проведения общественных обсуждений — с 29 ноября по 20 декабря 2022 г.
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Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.