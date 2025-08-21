В дни фестиваля "ВолгаФест" в центре Самары запретят продажу алкоголя

С 22 по 24 августа с 8:00 до 23:00 на ряде самарских улиц введут запрет на розничную продажу алкоголя. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте регионального правительства.
Спиртное запретят продавать на следующих улицах:
- ул. Максима Горького от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской (четная сторона — дома отсутствуют, нечетная сторона — дома №№ 129-131);
- ул. Вилоновской от ул. Максима Горького до ул. Фрунзе (четная сторона — дома №№ 2-12, нечетная сторона- дом № 1);
- ул. Красноармейская от ул. Максима Горького до ул. Фрунзе (четная сторона — дома №№ 2-10, нечетная сторона дома №№ 1-15);
- ул. Льва Толстого от ул. Максима Горького до ул. Фрунзе (четная сторона — дома №№ 2-28, нечетная — дома №№ 3-29).
В документе отмечается, что запрет не распространяется на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания.
