В дни фестиваля "ВолгаФест" в центре Самары запретят продажу алкоголя

С 22 по 24 августа с 8:00 до 23:00 на ряде самарских улиц введут запрет на розничную продажу алкоголя. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте регионального правительства.