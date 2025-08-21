Юные самарцы прошли начальную военную подготовку на военно-патриотических сборах ПФО "Гвардеец"

В четверг, 21 августа, в Пензе состоялась торжественная церемония закрытия юнармейских военно-патриотических сборов Приволжского федерального округа "Гвардеец".

Заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО Александр Тихонов поздравил ребят от имени полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова: "За эти дни вы показали себя настоящими товарищами, закалились духом, узнали цену взаимопомощи и радости победы. Пусть впечатления от прошедших сборов останутся светлым событием в ваших сердцах, а опыт, приобретенный на сборах, будет способствовать вашему личностному росту и профессиональному выбору, особенно если ваша будущая профессия связана со служением Отечеству".

Заместитель полпреда выразил благодарность руководству и преподавателям Пензенского артиллерийско-инженерного института. На сборах подростки прошли начальную военную подготовку (с полевым выходом), получили дополнительные знания по истории Отечества, основам военного дела, современной тактике и методам ведения военных действий, изучению БПЛА, а также приняли участие в соревнованиях по военно-прикладным дисциплинам, спортивных состязаниях и творческих конкурсах.

Отдельное направление сборов — военно-патриотическое воспитание, в рамках которого проведены Уроки мужества и встречи с Героями Отечества, ветеранами и военнослужащими, участвовавшими в контртеррористических и специальных военных операциях из регионов ПФО.

По итогам прохождения программы были награждены победители и призеры общекомандного зачета. Победу одержали гвардейцы из Пермского края, второе место — у ребят из Пензенской области, третье место заняла сборная Чувашской Республики.

Ребята из Самарской области показали на сборах достойные результаты и были поощрены наручными часами от полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова, вымпелом с эмблемой "Гвардеец" и памятными призами.

В ходе закрытия сборов гвардейцы торжественно принесли юнармейскую клятву и вступили в ряды юнармейского движения. Присягу на верность Отечеству и юнармейскому братству принял начальник Главного штаба всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения "ЮНАРМИЯ", Герой Российской Федерации Владислав Головин, который поздравил гвардейцев с этим важным и ответственным событием.

Завершилось мероприятие встречей с заместителем полпреда президента РФ в ПФО Александром Тихоновым в ходе которой гвардейцы поделились впечатлениями о лагере и высказали свои пожелания по программе новых смен.