С 25 августа прекращают работу все мессенджеры "Газпром межрегионгаз Самара"

Исполняется требование законодательства о защите персональных данных клиентов.

Оповещаем абонентов о прекращении использования в работе для приема информации от абонентов таких мессенджеров, как WhatsApp, Telegram и других, разработанных или принадлежащих зарубежным компаниям. В России действуют нормы закона №41-ФЗ, запрещающие использование данных каналов связи для взаимодействия с населением и их персональными данными.

Дополнительно сообщаем, что каналы связи на официальных сайтах "Газпром межрегионгаз Самара" samararegiongaz.ru, "Газпром газораспределение Самара" 63gaz.ru и по Единому номеру телефона Абонентской службы надежно работают.

Передать показания прибора учета газа можно на главной странице сайта samararegiongaz.ru без регистрации и с помощью голосового помощника при звонке на номер 8 800 201 04 04. Оплатить счет за газ без комиссии также удобно на главной странице сайта samararegiongaz.ru. Подать заявку на установку или замену газового счетчика удобно онлайн на сайте 63gaz.ru.

Написать заявление на вызов контролера, опломбировку приборов учета, перерасчет или перенос денежных средств, либо направить другие документы можно на главной странице официального сайта поставщика газа в разделе "Обратиться онлайн". Написать обращение в газораспределительную компанию можно по ссылке.

Решить любой из вышеперечисленных вопросов вы также сможете при визите в ближайший клиентский центр.