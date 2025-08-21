В Самарской области 12 тыс. лент-триколора раздадут накануне Дня государственного флага РФ

В преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации в Самаре активисты "Волонтеров Победы", "Молодой гвардии" и "Движения Первых" начали раздавать ленты в цветах российского триколора.

За пять дней активисты раздадут жителям Самары и городов региона 12 тысяч лент.

В областной столице в акции задействовано 80 волонтеров. Прохожим они не только рассказывают о значении и истории флага, но и напоминают о том, как правильно носить ленту.

Ее можно расположить на груди в области сердца, на плече или воротнике при условии, что она аккуратно приколота булавкой или примотана ниткой. Не рекомендуется носить символ ниже уровня локтя и на аксессуарах.