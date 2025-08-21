16+
Общество

Четыре самарских проекта одержали победу на форуме "Развитие малых городов и исторических поселений"

КАЗАНЬ. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Четыре проекта из Самарской области одержали победу на X всероссийском форуме "Развитие малых городов и исторических поселений". Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Главный результат, как отметил глава региона, — города Самарской области получат федеральное финансирование на преображение в 2026 году:

  • Сызрань — 107,1 млн рублей на благоустройство аллеи, ведущей к первой ГЭС Поволжья;
  • Новокуйбышевск — 99,5 млн рублей на реновацию сквера "Голубые ели";
  • Чапаевск — 99,5 млн рублей на обновление территории у Дворца культуры им. Горького;
  • Октябрьск — 76,5 млн рублей для благоустройства "Аллеи мечты" на ул. Ленина.

"Итого — 382,6 миллиона рублей федеральных средств по нацпроекту "Жилье и городская среда" будет направлено в 2026 году на то, чтобы сделать наши города еще более комфортными и красивыми. Это победа стала возможной благодаря слаженной работе муниципалитетов и правительства региона. Теперь главное грамотно реализовать эти проекты", — резюмировал Вячеслав Федорищев.

