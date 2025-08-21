Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении 86-летней женщины в Самаре

Председатель СК России поручил доложить по уголовному делу о совершении противоправных действий в отношении пожилой женщины в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

Напомним, ранее жительница Самары рассказала в соцсетях, что в доме на улице Стара-Загора пожилая женщина терпит издевательства от собственного сына — постоянные побои, голод и попытки выгнать на улицу. В пабликах также сообщалось, что на этой неделе старушка в отчаянии постучалась к соседям. Избитая, вся в крови, она просила о помощи. Соседи вызвали "скорую" и полицию. Медики поставили диагноз — черепно-мозговая травма. При этом жительница Самары рассказала, что госпитализировать женщину не стали, поскольку нет законного представителя, который был бы готов ее сопровождать. Также соседка говорила, что потерпевшую уже не в первый раз избивает сын ради пенсии.

В СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по статье "Истязание".

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Михаилу Ламонову доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.