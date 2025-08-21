Корпоративные волонтеры Самарской области готовятся к международному спортивному форуму "Россия — спортивная держава"

В Самаре прошло рабочее совещание по вопросам развития и поддержки корпоративного волонтерства. Ключевой темой встречи стало формирование волонтерского корпуса XIII международного спортивного форума "Россия — спортивная держава", который пройдет в ноябре 2025 года на площадках Самары и Тольятти.

Чтобы стать волонтером форума необходимо подать заявку до 15 сентября на платформе Добро.рф.

В обсуждении приняли участие представители крупнейших предприятий региона — АО "Газпром трансгаз Самара", филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс", ПАО "ОДК-Кузнецов", Куйбышевской железной дороги филиала ОАО "РЖД", филиала ПАО "Россети Волга" — "Самарские распределительные сети", АО "РКЦ "Прогресс", Электрощит Самара, а также представители органов власти и Центра привлечения и подготовки волонтеров форума.

"Сегодня особенно важно, что к подготовке форума подключаются и крупные предприятия региона. Только объединяя усилия государственных структур, некоммерческого сектора и бизнеса, мы можем создать сильный волонтерский корпус, который поможет обеспечить проведение такого масштабного события, как Международный спортивный форум "Россия — спортивная держава" на высочайшем уровне", — подчеркнул министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов.

Корпоративное волонтерство в Самарской области активно развивается — во многих корпорациях действуют программы корпоративной и социальной ответственности. На совещании представители предприятий выразили готовность поддерживать сотрудников, которые захотят присоединиться к волонтерской программе.

"Встреча стала важным шагом в развитии волонтерства. Мы верим, что именно через социально значимые инициативы можно по-настоящему изменить мир вокруг. Электрощит Самара стремится поддерживать проекты региона и вовлекает своих молодых специалистов, в том числе и в волонтерскую деятельность, где наши сотрудники могут получать новые навыки и проявить себя" — специалист по продвижению бренда, председатель Совета молодежи Электрощит Самара Павел Ивашев.

Также на совещании отметили, что участие корпоративных волонтеров в таких крупных проектах — это возможность получить новый опыт, который в будущем может быть применен и в работе.

"Волонтерский штаб Куйбышевской железной дороги на платформе Добро.рф — это более 5800 волонтеров, из них свыше полутора тысяч — в Самарской области. Это одна из самых активных команд, которая регулярно участвует в организации крупных мероприятий регионального и федерального уровня. Для нас очень важно поддерживать добровольчество в регионе: ребята помогают не только на массовых мероприятиях, но и в социальных проектах, в том числе в гуманитарных миссиях. Мы уверены, что участие в форуме "Россия — спортивная держава" станет для наших волонтеров новым опытом и серьезным вкладом в общее дело", — отметила Анна Левковская, ведущий специалист по управлению персоналом Куйбышевской железной дороги.

Волонтеры форума будут помогать по 15 направлениям: сопровождение делегаций, координация деловой, спортивной и культурной программы, аккредитация, работа со СМИ, транспортная логистика, организация питания, контроль доступа и другие. Волонтерами форума могут стать граждане РФ, а также иностранные граждане проживающие в России от 18 лет и от 16 лет — для направления "Волонтеры города-организатора".

Каждого волонтера форума ждет фирменная экипировка, питание и страхование здоровья. Кроме того, участие дает возможность попрактиковать иностранные языки, получить новые навыки коммуникации и организации, опыт работы в международной команде, а также возможность завести полезные знакомства. Все это станет серьезным вкладом в личное и профессиональное развитие.

XIII международный спортивный форум "Россия — спортивная держава" пройдет в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации при поддержке правительства России. Оператор мероприятия — Фонд Росконгресс. Заявочная кампания по набору волонтеров продлится до 15 сентября. Регистрация доступна на платформе Добро.рф по ссылке.