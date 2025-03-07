Теперь официально: самарский элеватор защитят от сноса

Самарский элеватор хотят включить в перечень выявленных объектов культурного наследия. Проект соответствующего приказа подготовила профильная инспекция регионального правительства.

Элеватор, о котором идет речь, находится около Хлебной площади. Объект возвели в конце 70-х — начале 80-х годов XX века по проекту Валентина Смирнова в редком для России стиле "брутализм". Он представляет собой сооружение из двух цилиндрических башен-хранилищ и нории между ними. По словам специалистов, это был первый вертикальный элеватор в СССР. Здание не имеет аналогов. Местные жители и градозащитники очень трепетно относятся к вопросу его сохранения.

Однако элеватор не является объектом культурного наследия, а следовательно, не находится под защитой государства. Конечно, этот вопрос поднимали. Но в 2021 г. управление государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области отказалось включать объект в реестр. Чиновники сослались на то, что у здания низкая архитектурная и градостроительная ценность.

Вскоре после этого власти и девелоперы стали обсуждать проект застройки территории элеватора. Площадка находится в частной собственности — им владеет компания "Фаворит-3" известного самарского девелопера Анатолия Давидюка. Здесь предложили возвести жилой комплекс, в котором "фиксировать память места" будут две стеклянные башни по 24 этажа.

Тогда региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) решило оспорить приказ УГООКН в суде и добиться включения объекта в список памятников архитектуры. Процесс стартовал в феврале 2022 года и затянулся на два с лишним года из-за проведения череды экспертиз. Причем в феврале 2023 г. собственник предпринял попытку сноса здания. Работы удалось остановить после вмешательства общественности и депутатов.

Анатолий Давидюк сообщил, что готов продать самарский элеватор В среду, 4 октября, собственник самарского элеватора Анатолий Давидюк встретился с депутатом Госдумы Александром Хинштейном. Давидюк сообщил, что не против продать объект.

В результате в ноябре 2024 г. областной суд удовлетворил иск. В марте 2025 г. это решение поддержала апелляционная инстанция. ВООПИиК удалось доказать, что элеватор является подлинным объектом, обладающим высокой архитектурной и градостроительной ценностью, и включение его в перечень выявленных объектов культурного наследия региона целесообразно.

Судя по всему, ориентируясь на это и заявление губернатора Вячеслава Федорищева о необходимости спасти здание, Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Самарской области подготовила проект приказа. В документе указано, что объект будет носить официальное название "Новый элеватор". После утверждения приказа сотрудники ведомства должны будут организовать проведение государственной историко-культурной экспертизы здания. Срок — 1 год.

Статус выявленного объекта культурного наследия позволит обеспечить сохранение элеватора. Вероятно, после завершения экспертизы встанет вопрос о том, чтобы включить объект в список ОКН.