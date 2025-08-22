"Т Плюс" участвует в фестивале "ВолгаФест-2025"

"Т Плюс" представит гостям "ВолгаФест-2025" творческие мастер-классы и лекции, посвящённые 125-летию Самарской ГРЭС.

Уже сегодня, 22 августа, "Т Плюс" ждёт жителей областной столицы у яркой фотозоны с "Кошкой на батарее" — главном символе тепла и уюта, установленного у старейшей в Поволжье электростанции. Всем посетителям будет предложено изготовить памятные открытки с видами Самарской ГРЭС, сувениры и оказать помощь приюту бездомных животных "Участие".

Стенд "Т Плюс" находится на набережной, между спусками по улицам Льва Толстого и Красноармейской. Он будет работать:

— в пятницу с 17:00 до 20:00;

— в субботу с 12:00 до 20:00;

— в воскресенье с 12:00 до 20:00.

Десятый юбилейный "ВолгаФест-2025" пройдет с 22 по 24 августа на 1-й очереди набережной Волги в Самаре. В этом году его тема — "Город-курорт": мероприятие будет знакомить зрителей с культурными кодами и туристическими достопримечательностями Самарской области.