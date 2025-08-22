16+
Общество

"Т Плюс" участвует в фестивале "ВолгаФест-2025"

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
"Т Плюс" представит гостям "ВолгаФест-2025" творческие мастер-классы и лекции, посвящённые 125-летию Самарской ГРЭС.

Уже сегодня, 22 августа, "Т Плюс" ждёт жителей областной столицы у яркой фотозоны с "Кошкой на батарее" — главном символе тепла и уюта, установленного у старейшей в Поволжье электростанции. Всем посетителям будет предложено изготовить памятные открытки с видами Самарской ГРЭС, сувениры и оказать помощь приюту бездомных животных "Участие".

Стенд "Т Плюс" находится на набережной, между спусками по улицам Льва Толстого и Красноармейской. Он будет работать:

— в пятницу с 17:00 до 20:00;

— в субботу с 12:00 до 20:00;

— в воскресенье с 12:00 до 20:00.

Десятый юбилейный "ВолгаФест-2025" пройдет с 22 по 24 августа на 1-й очереди набережной Волги в Самаре. В этом году его тема — "Город-курорт": мероприятие будет знакомить зрителей с культурными кодами и туристическими достопримечательностями Самарской области.

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

