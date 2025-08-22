Четыре проекта из Самарской области стали победителями форума "Развитие малых городов и исторических поселений"

На X Всероссийском форуме "Развитие малых городов и исторических поселений" проходящем в Казани объявлены победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

В этом году среди победителей — 4 проекта Самарской области, которые получат федеральное финансирование на преображение в 2026 году.

- Сызрань — 107,1 млн руб. на благоустройство аллеи, ведущей к первой ГЭС Поволжья.

- Новокуйбышевск — 99,5 млн руб. на реновацию сквера "Голубые ели".

- Чапаевск — 99,5 млн руб. на обновление территории у Дворца культуры им. Горького.

- Октябрьск — 76,5 млн руб. для благоустройства "Аллеи мечты" на ул. Ленина.

"382,6 млн руб. федеральных средств по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" будет направлено в 2026 году на то, чтобы сделать наши города еще более комфортными и красивыми! Эта победа стала возможной благодаря слаженной работе муниципалитетов и правительства региона. Теперь главное грамотно реализовать эти проекты", — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Конкурс и форум с 2018 г. стали ключевыми инструментами государственной политики в сфере развития городской среды, а также платформой для обмена опытом между регионами России.

"Благоустройство общественных пространств — важный элемент развития регионов. Оно не только преображает города, но и улучшает качество жизни людей. Действенным инструментом в этой работе стал федеральный проект "Формирование комфортной городской среды", запущенный по решению Президента. С 2019 года преобразовано почти 74 тыс. общественных и дворовых пространств, реализовано 926 проектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды.

Сегодня подведены итоги X юбилейного Всероссийского конкурса и IV конкурса для регионов Дальнего Востока. Победителями стали 294 проекта, в том числе 54 проекта в ДФО, которые будут реализованы в 2026–2027 годах. Среди проектов-победителей 123 парка, 41 набережная, 42 площади, 88 улиц и пешеходных зон. Это значит, что современных комфортных общественных пространств, в которых приятно проводить время с семьей и близкими, в нашей стране станет еще больше", — отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Всероссийский конкурс организуется Минстроем России с 2018 года по поручению Президента РФ. В 2025 г. изменились правила его проведения: теперь в нем могут участвовать малые города и опорные населенные пункты с численностью населения до 5 тыс. жителей, а также исторические поселения федерального и регионального значения (кроме городов федерального значения). Кроме того, новые правила предусматривают снятие ограничений на участие в конкурсе для исторических поселений, являющихся административными центрами с населением до 300 тыс. человек. Расширение числа потенциальных участников позволило включить в конкурс дополнительно 15 городов.

Все поступившие на конкурс заявки были отобраны ведущими экспертами в области архитектуры, градостроительной политики, экономики, социологии, охраны объектов культурного наследия и археологии. В ходе рассмотрения проектов экспертная комиссия особое внимание уделяла качеству проработки архитектурных и планировочных концепций, сохранению культурно-исторического наследия и природного ландшафта, а также применению экологически безопасных строительных материалов. Итоговый отбор победителей провела Федеральная конкурсная комиссия под руководством Марата Хуснуллина.

"За время проведения конкурса отобрано 1609 проектов-победителей: 679 парков, 301 набережная, 262 площади, 367 улиц и пешеходных зон. Хочу отметить, что современная городская среда — это не только комфорт и удобство, но и новые рабочие места, и рост коммерческой активности. Огромная работа, проведенная за последние несколько лет, помогла не только создать еще больше комфортных, безопасных и красивых пространств, но и получить значительный экономический и социальный эффект. Благодаря совместной работе Правительства РФ, Минстроя России, регионов и экспертного сообщества в рамках конкурса 85 субъектов Российской Федерации получили почти 27 тысяч рабочих мест, а также свыше 6 тысяч объектов предпринимательской деятельности", — сказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

С 2019 по 2024 гг. Всероссийские конкурсы лучших проектов формирования комфортной городской среды проводились в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", направленного на создание нового облика городов и обновление общественных пространств. С 2025 г. реализация проекта продолжается в составе национального проекта "Инфраструктура для жизни". В 2025 г. воплотились в жизнь 19 проектов-победителей конкурса.