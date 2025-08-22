Четыре проекта из Самарской области стали победителями форума "Развитие малых городов и исторических поселений"

На X Всероссийском форуме "Развитие малых городов и исторических поселений" проходящем в Казани объявлены победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
В этом году среди победителей — 4 проекта Самарской области, которые получат федеральное финансирование на преображение в 2026 году.
- Сызрань — 107,1 млн руб. на благоустройство аллеи, ведущей к первой ГЭС Поволжья.
- Новокуйбышевск — 99,5 млн руб. на реновацию сквера "Голубые ели".
- Чапаевск — 99,5 млн руб. на обновление территории у Дворца культуры им. Горького.
- Октябрьск — 76,5 млн руб. для благоустройства "Аллеи мечты" на ул. Ленина.
"382,6 млн руб. федеральных средств по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" будет направлено в 2026 году на то, чтобы сделать наши города еще более комфортными и красивыми! Эта победа стала возможной благодаря слаженной работе муниципалитетов и правительства региона. Теперь главное грамотно реализовать эти проекты", — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Конкурс и форум с 2018 г. стали ключевыми инструментами государственной политики в сфере развития городской среды, а также платформой для обмена опытом между регионами России.
"Благоустройство общественных пространств — важный элемент развития регионов. Оно не только преображает города, но и улучшает качество жизни людей. Действенным инструментом в этой работе стал федеральный проект "Формирование комфортной городской среды", запущенный по решению Президента. С 2019 года преобразовано почти 74 тыс. общественных и дворовых пространств, реализовано 926 проектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды.
Сегодня подведены итоги X юбилейного Всероссийского конкурса и IV конкурса для регионов Дальнего Востока. Победителями стали 294 проекта, в том числе 54 проекта в ДФО, которые будут реализованы в 2026–2027 годах. Среди проектов-победителей 123 парка, 41 набережная, 42 площади, 88 улиц и пешеходных зон. Это значит, что современных комфортных общественных пространств, в которых приятно проводить время с семьей и близкими, в нашей стране станет еще больше", — отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Всероссийский конкурс организуется Минстроем России с 2018 года по поручению Президента РФ. В 2025 г. изменились правила его проведения: теперь в нем могут участвовать малые города и опорные населенные пункты с численностью населения до 5 тыс. жителей, а также исторические поселения федерального и регионального значения (кроме городов федерального значения). Кроме того, новые правила предусматривают снятие ограничений на участие в конкурсе для исторических поселений, являющихся административными центрами с населением до 300 тыс. человек. Расширение числа потенциальных участников позволило включить в конкурс дополнительно 15 городов.
Все поступившие на конкурс заявки были отобраны ведущими экспертами в области архитектуры, градостроительной политики, экономики, социологии, охраны объектов культурного наследия и археологии. В ходе рассмотрения проектов экспертная комиссия особое внимание уделяла качеству проработки архитектурных и планировочных концепций, сохранению культурно-исторического наследия и природного ландшафта, а также применению экологически безопасных строительных материалов. Итоговый отбор победителей провела Федеральная конкурсная комиссия под руководством Марата Хуснуллина.
"За время проведения конкурса отобрано 1609 проектов-победителей: 679 парков, 301 набережная, 262 площади, 367 улиц и пешеходных зон. Хочу отметить, что современная городская среда — это не только комфорт и удобство, но и новые рабочие места, и рост коммерческой активности. Огромная работа, проведенная за последние несколько лет, помогла не только создать еще больше комфортных, безопасных и красивых пространств, но и получить значительный экономический и социальный эффект. Благодаря совместной работе Правительства РФ, Минстроя России, регионов и экспертного сообщества в рамках конкурса 85 субъектов Российской Федерации получили почти 27 тысяч рабочих мест, а также свыше 6 тысяч объектов предпринимательской деятельности", — сказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
С 2019 по 2024 гг. Всероссийские конкурсы лучших проектов формирования комфортной городской среды проводились в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", направленного на создание нового облика городов и обновление общественных пространств. С 2025 г. реализация проекта продолжается в составе национального проекта "Инфраструктура для жизни". В 2025 г. воплотились в жизнь 19 проектов-победителей конкурса.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!