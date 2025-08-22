16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сбер завершил выплату крупнейших в истории банка дивидендов НОВИКОМ и "Синара — Транспортные Машины" подписали кредитное соглашение на 10 млрд рублей НОВИКОМ разместил бюджетные средства Красноярского края в размере 5 млрд рублей "Вам пишет СберКот": банковские уведомления стали приходить клиентам в новом виде Выдачи Сбера по льготным программам в июле составили 187,6 млрд рублей

Банки Финансы

Сбер завершил выплату крупнейших в истории банка дивидендов

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 93
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сбер завершил выплату рекордных в истории банка дивидендов за 2024 год. Общая сумма составила 786,9 млрд рублей (34,84 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акции).

На выплату дивидендов было направлено 50% от чистой прибыли, что предусмотрено дивидендной политикой банка. Половину этой суммы — 393,46 млрд рублей — получило государство как контролирующий акционер Сбера. Вторую половину банк выплатил более 2 миллионам физических и юридических лиц.

По данным опросов, 32% инвесторов планируют реинвестировать эти дивидендные выплаты в акции Сбера. Акции банка по-прежнему занимают первую строчку в "народном портфеле": их доля в активах частных инвесторов в июле текущего года выросла до 38,4%. Из них обыкновенных — 31,3%, привилегированных — 7,1%.

Заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов рассказал:

"Уже три года подряд мы стабильно выплачиваем высокие дивиденды, демонстрируя приверженность человекоцентричной стратегии развития бизнеса, ориентированной на интересы наших клиентов и акционеров. Выплачиваемые нами рекордные дивиденды подтверждают ожидания акционеров, укрепляя их доверие и интерес к акциям Сбера. Регулярность дивидендных выплат подчеркивает нашу лидирующую позицию на российском финансовом рынке, способствует росту капитализации банка и укрепляет экономику нашей страны, привлекая новых инвесторов".

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31