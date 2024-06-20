Вячеслав Федорищев: "Самарский элеватор нужно спасать"

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев высказался за сохранение самарского элеватора.
"Погрузился в тему, понял, что здание нужно спасать. Уверен — спасем!", — заявил он 20 июня на встрече с общественниками и градозащитниками.
Также глава региона пообещал уже в ближайшее воскресенье подписать необходимую документацию по историческому центру Самары. "Знаю, что вопрос исторического поселения обсуждается не первый год, и определенные шаги в этом направлении сделаны. Но большой пакет документов до сих пор не утвержден. А именно они позволяют не просто назвать территорию "историческим поселением", но и реально запустить в работу все механизмы по ее развитию", - пояснил он.
Напомним, элеватор на стрелке Самары и Волги возвели в конце 70-х — начале 80-х годов XX века по проекту Валентина Смирнова в стиле "брутализм". Он представляет собой сооружение из двух цилиндрических башен-хранилищ и нории между ними. По словам специалистов, это был первый вертикальный элеватор в СССР.
Здание не является объектом культурного наследия - в 2021 г. управление государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области отказалось включать объект в реестр. Чиновники сослались на то, что у здания низкая архитектурная и градостроительная ценность. Вскоре после этого власти и девелоперы стали обсуждать проект застройки территории элеватора. Площадка находится в частной собственности — ей владеет компания "Фаворит-3" известного самарского девелопера Анатолия Давидюка.
Активисты Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) решили оспорить приказ УГООКН в суде и добиться включения объекта в список памятников архитектуры. Процесс стартовал в феврале 2022 года. Спустя год после этого была предпринята попытка сноса элеватора. Но благодаря усилиям градозащитников и политиков работы остановили. С собственником провели встречу, на которой решили, что нужно дождаться решения суда по иску ВООПИиК, прежде чем решать судьбу здания. При этом Анатолий Давидюк заявил, что не против продать объект.
Последние комментарии
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...