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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев: "Самарский элеватор нужно спасать"

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев высказался за сохранение самарского элеватора.

"Погрузился в тему, понял, что здание нужно спасать. Уверен — спасем!", — заявил он 20 июня на встрече с общественниками и градозащитниками.

Также глава региона пообещал уже в ближайшее воскресенье подписать необходимую документацию по историческому центру Самары. "Знаю, что вопрос исторического поселения обсуждается не первый год, и определенные шаги в этом направлении сделаны. Но большой пакет документов до сих пор не утвержден. А именно они позволяют не просто назвать территорию "историческим поселением", но и реально запустить в работу все механизмы по ее развитию", - пояснил он.

Напомним, элеватор на стрелке Самары и Волги возвели в конце 70-х — начале 80-х годов XX века по проекту Валентина Смирнова в стиле "брутализм". Он представляет собой сооружение из двух цилиндрических башен-хранилищ и нории между ними. По словам специалистов, это был первый вертикальный элеватор в СССР.

Здание не является объектом культурного наследия - в 2021 г. управление государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области отказалось включать объект в реестр. Чиновники сослались на то, что у здания низкая архитектурная и градостроительная ценность. Вскоре после этого власти и девелоперы стали обсуждать проект застройки территории элеватора. Площадка находится в частной собственности — ей владеет компания "Фаворит-3" известного самарского девелопера Анатолия Давидюка.

Активисты Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) решили оспорить приказ УГООКН в суде и добиться включения объекта в список памятников архитектуры. Процесс стартовал в феврале 2022 года. Спустя год после этого была предпринята попытка сноса элеватора. Но благодаря усилиям градозащитников и политиков работы остановили. С собственником провели встречу, на которой решили, что нужно дождаться решения суда по иску ВООПИиК, прежде чем решать судьбу здания. При этом Анатолий Давидюк заявил, что не против продать объект.

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Последние комментарии

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