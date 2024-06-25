В Самаре под охрану взяли еще 631 историческое здание

Правительство Самарской области опубликовало постановление, которым вносятся изменения в нормативные акты по историческому поселению в Самаре. Главное их содержание - перечень исторически ценных градоформирующих объектов (ИЦГФО), подпадающих под охрану.

Предыдущим постановлением по историческому поселению от декабря 2019 г. вводился список 726 охраняемых объектов, в который были включены 47 объектов культурного наследия федерального значения, 446 регионального и 233 выявленных объекта культурного наследия.

Новым нормативным актом этот список скорректирован - 48 объектов федерального значения, 572 - регионального и 107 выявленных объектов. И помимо этого утвержден список из 631 исторически ценного градоформирующего объекта - это в основном жилые дома, формирующие средовую застройку и не имеющие статуса объектов культурного наследия.

"Запрещается возведение объектов капитального строительства на земельных участках, на которых расположены утраченные исторически ценные градоформирующие объекты, до утверждения градостроительных регламентов исторического поселения", - указано в постановлении.

По словам председателя регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Нины Казачковой список ИЦГФО был составлен по результатам работы согласительной комиссии и с августа прошлого года находился на утверждении в правительстве региона.

Вячеслав Федорищев: "Самарский элеватор нужно спасать" Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев высказался за сохранение самарского элеватора.

"С подписанием этого постановления начинается формирование полного пакета документов, который будет охранять историческое поселение", - комментирует она.

Следующим шагом она назвала утверждение объединенной зоны охраны, которая находится на согласовании в Минкульте РФ.

"Потом уже должны быть утверждены градостроительные регламенты. Они были разработаны еще в 2019 году. Их надо скорректировать с учетом произошедших изменений и просто принять", - говорит Нина Казачкова.

Напомним, в октябре 2023 г. прокуратура через суд добивалась принятия перечня ценных градоформирующих объектов.

Врио губернатора Вячеслав Федорищев 20 июня на встрече с градозащитниками и общественниками пообещал подписать необходимую документацию по историческому центру Самары.