Прокуратура выиграла суд за регламенты исторического поселения в Самаре

В пятницу, 27 октября, суд Ленинского района Самары вынес решение по иску прокуратуры к местным властям, касающийся регламентов исторического поселения.

Напомним, ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале уточнил некоторые детали этой ситуации. Он отметил, что статус исторического поселения был присвоен центральной части Самары еще в 2019 г, но охранную документацию до сих пор не утвердили.

"Уверен, это результат лоббизма застройщиков, которые по-прежнему пытаются уродовать центр высотками: статус ИП - для них как гость в горле", - написал парламентарий.

Статус исторического поселения необходим для охраны ценных исторических зданий. Если новые регламенты все же будут приняты, то они повлекут за собой запрет на строительство высоток в центре города. В некоторых зонах застройку хотят разрешить, но в духе исторической среды. В 2019 г. определяли территорию, на которой должны действовать новые градостроительные регламенты. Она была ограничена улицами Засекина, набережной Самары, Арцыбушевской, Льва Толстого, Буянова, Чкалова, Самарской и набережной Волги. По мнению представителей прокуратуры, затягивание принятия регламентов создает предпосылки к разрушению объектов культурного наследия, утрате исторического поселения.

Как отметили в судебном процессе работники надзорного ведомства, до сих пор не утвержден перечень ценных градоформирующих объектов (ЦГФО). Сотрудники прокуратуры просили суд признать незаконным бездействие в этом направлении. Согласно уточненным требованиям, суд также попросили наложить на чиновников обязанности по принятию нормативно-правовых актов об утверждении перечня ЦГФО в срок не позднее трех месяцев с момента вступления решения в законную силу.

В итоге 27 октября суд удовлетворил требования прокуратуры. Чиновникам на принятие нормативно-правовых актов дали шесть месяцев.