"На все - три месяца": в Самаре прокуратура судится за регламенты исторического поселения

Во вторник, 17 октября, суд Ленинского района Самары продолжил рассматривать иск прокуратуры к местным властям, касающийся регламентов исторического поселения. В этот день представители надзорного ведомства уточнили требования.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн уточнил в своем телеграм-канале некоторые детали этой ситуации. Он отметил, что статус исторического поселения был присвоен центральной части Самары еще в 2019 г, но охранную документацию до сих пор не утвердили.

"Уверен, это результат лоббизма застройщиков, которые по-прежнему пытаются уродовать центр высотками: статус ИП - для них как гость в горле", - написал парламентарий.

Напомним, статус исторического поселения необходим для охраны ценных исторических зданий. Если новые регламенты все же будут приняты, то они повлекут за собой запрет на строительство высоток в центре города. В некоторых зонах застройку хотят разрешить, но в духе исторической среды. В 2019 г. определяли территорию, на которой должны действовать новые градостроительные регламенты. Она была ограничена улицами Засекина, набережной Самары, Арцыбушевской, Льва Толстого, Буянова, Чкалова, Самарской и набережной Волги. По мнению представителей прокуратуры, затягивание принятия регламентов создает предпосылки к разрушению объектов культурного наследия, утрате исторического поселения.

Как отметили 17 октября на заседании суда работники надзорного ведомства, до сих пор не утвержден перечень ценных градоформирующих объектов (ЦГФО). Сотрудники прокуратуры просят суд признать незаконным бездействие в этом направлении. Согласно уточненным требованиям, суд также просят наложить на чиновников обязанности по принятию нормативно-правовых актов об утверждении перечня ЦГФО в срок не позднее трех месяцев с момента вступления решения в законную силу.

Ответчики и "третьи лица" (в том числе несколько ведомств) высказались против. В частности, юристы утверждают, якобы в материалах прокуратуры нет ссылки на то, какая норма или чьи права нарушены.

Заседание суда было относительно коротким. Один из представителей ответчиков не смог явиться в суд, поэтому дальнейшее разбирательство решили отложить на 27 октября.

Меж тем центр города не перестает интересовать застройщиков. Так, с 5 по 26 октября власти Самары проводят общественные обсуждения, связанные с потенциальным возведением нового ЖК в границах исторического поселения Самары. В этом случае на землю претендует девелопер Владимир Кузьмин.

В то же время противники высоток в центре города говорят не только о внешнем виде областной столицы, но и добавляют, что часто застройщики не предусматривают для новых жителей инфраструктуру: школы, детсады, поликлиники, парковки. В итоге возникают новые проблемы. На ситуацию с нехваткой в Самаре школ и детсадов недавно тоже обратили внимание сотрудники прокуратуры. Сейчас они подали иск для понуждения администрации Самары к изъятию участков под строительство учебных учреждений.