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Строительство Строительство и недвижимость

Стало известно, кто претендует на землю под новый ЖК в центре Самары

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары опубликовала проект к постановлению о проведении общественных обсуждений, в котором уточняется, какая компания претендует на земельные участки общей площадью 6776 кв.м, расположенные в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова, Буянова (125-й квартал).

Разрешение на условно разрешенный вид использования указанных участков просит ООО СЗ ИК "Новый город".

Напомним, с 5 по 26 октября в Самаре проходят общественные обсуждения, связанные с потенциальным строительством нового ЖК в границах исторического поселения Самары.

"Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта решения, с 12 по 19 октября", — отмечается в постановлении администрации города.

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