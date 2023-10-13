Стало известно, кто претендует на землю под новый ЖК в центре Самары

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Мэрия Самары опубликовала проект к постановлению о проведении общественных обсуждений, в котором уточняется, какая компания претендует на земельные участки общей площадью 6776 кв.м, расположенные в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова, Буянова (125-й квартал).