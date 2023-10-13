Стало известно, кто претендует на землю под новый ЖК в центре Самары

Мэрия Самары опубликовала проект к постановлению о проведении общественных обсуждений, в котором уточняется, какая компания претендует на земельные участки общей площадью 6776 кв.м, расположенные в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова, Буянова (125-й квартал).
Разрешение на условно разрешенный вид использования указанных участков просит ООО СЗ ИК "Новый город".
Напомним, с 5 по 26 октября в Самаре проходят общественные обсуждения, связанные с потенциальным строительством нового ЖК в границах исторического поселения Самары.
"Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта решения, с 12 по 19 октября", — отмечается в постановлении администрации города.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?