"Новый город" рискует потерять площадку в историческом центре Самары

Компания "Новый город", принадлежащая семье известного девелопера Владимира Кузьмина, не может договориться с администрацией Самары о продлении сроков развития застроенной территории в историческом центре, пишет "Самарское обозрение".

Арбитражный суд не удовлетворил иск компании к муниципалитету, и теперь мэрия вправе требовать расторжения договора об освоении площадки. Тяжбы с мэрией по поводу разрешительных документов на застройку участка в историческом центре Самары у прежних владельцев "Нового города" начались еще пять лет назад, но и смена собственника не помогла компании. При этом под вопросом оказалась и судьба денег, уже потраченных на расселение, в которое структуры Кузьмина уже вложили более 170 млн рублей.



В июне 2016 г. ООО "Инвестиционная компания "Новый город" (ныне — ООО "Специализированный застройщик инвестиционная компания "Новый город") победило в аукционе на право развития застроенной территории в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова и Буянова площадью 2,5 тыс. кв. метров. Согласно договору с мэрией Самары подрядчик должен был расселить квартал в Ленинском районе с ветхим жильем и построить там новые дома.

Практически сразу же у застройщика начались трудности с освоением участка. Большинства необходимых документов и согласований ему пришлось добиваться через суд. Компания подготовила проект планировки и межевания застроенной территории, а затем обратилась в мэрию за предоставлением участка в собственность без торгов. В муниципалитете ответили отказом, ссылаясь на то, что территория, на которую претендует застройщик, входит в охранную зону объекта культурного наследия — здания "Техникума" на ул. Арцыбушевской, 143к. Поэтому компания пошла в арбитраж с иском к департаменту градостроительства с требованием предоставить участок. Все три инстанции по делу застройщик выиграл. Процесс завершился лишь в октябре 2020 г., но все время разбирательств работы на площадке не велись. И завершить его удалось лишь новым владельцам "Нового города".

В марте 2020 г. 51-процентную долю в ИК "Новый город" выкупил бенефициар ТРК "Вива Лэнд" Владимир Кузьмин. С апреля 2021 г. 75% уставного капитала фирмы принадлежит его дочери — Ольге Кузьминой, оставшимися 25% владеет Разет Орцаева.

Как ранее рассказывал Владимир Кузьмин "Самарскому обозрению", на расселение участка потрачено около 170 млн рублей. В начале 2021 г. на сайте ТРК "Вива Лэнд" компания разместила проект развития территории в Ленинском районе Самары, согласно которому участок планируется застроить жилыми домами до 10 этажей. До этого Владимир Кузьмин уточнял, что на площадке возведут 35-40 тыс. кв. м жилья.

Новым владельцам "Нового города" — также через суд — пришлось добиваться выдачи градостроительного плана земельного участка. Без него застройщик не мог начать освоение площадки: документ необходим для получения разрешения на строительство. И в первой инстанции, и в апелляции "Новый город" выиграл.

Но, как стало известно "СО", у компании возникла новая проблема: она не смогла соблюсти сроки освоения застроенной территории, предусмотренные контрактом с мэрией. Всего договор рассчитан на 10 лет. За первые пять лет требуется подготовить площадку, расселить жильцов, получить разрешительную документацию, и еще пять лет отводятся на строительство.

В июне 2021 г. у "Нового города" закончился пятилетний период работ на участке, но к возведению домов компания приступить не смогла и разрешение на строительство еще не получила. Предвидя это, 27 апреля 2021 г. застройщик обратился в суд с иском к городской администрации и главе Самары Елене Лапушкиной. "Новый город" пытался обязать мэрию внести изменения в договор о развитии застроенной территории. В пресс-службе администрации Самары "СО" уточнили, что компания просит внести изменения в договор от 2016 г. "в части продления срока действия". Но 11 ноября первая инстанция арбитража отказала компании в иске.

Как прокомментировали в пресс-службе мэрии Самары, "в силу положений Градостроительного кодекса РФ срок действия договора о развитии застроенной территории является существенным условием договора и его изменение сторонами законодательством не допускается. При этом при наличии существенно изменившихся обстоятельств изменение, в том числе срока действия такого договора, допускается в исключительных случаях и только в судебном порядке". В мэрии утверждают, что в ходе рассмотрения дела "Новый город" не предоставил доказательств "существенного изменения обстоятельств".

Согласно тексту решения суда от 11 ноября, "Новому городу" не удалось объяснить чиновникам причины срыва работ по застроенной территории и добиться изменений по договору. Поэтому ответственным за несоблюдение сроков и расторжение договора формально останется "Новый город" и предъявлять убытки ему, вероятно, станет некому.

Владимир Кузьмин уточнять "СО" подробности противостояния с мэрией не стал, ограничившись лишь кратким комментарием о том, что говорить что-либо о перспективах освоения площадки преждевременно. По его словам, 15 декабря состоится градостроительный совет, на котором, возможно, "будут учтены вопросы, отраженные в иске".