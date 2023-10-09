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Строительство Строительство и недвижимость

Стартовали общественные обсуждения по новому ЖК в границах исторического поселения Самары

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на общественные обсуждения вынесли проект, связанный с предоставлением разрешения на условно разрешенный вид использования нескольких земельных участков в историческом центре города (125-й квартал).

Общая площадь земельных участков - 6776 кв метров, они расположены в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова и Буянова. 

Самарцам предлагают решить, нужна ли на этой территории многоэтажная жилая (высотная) застройка.

Срок проведения общественных обсуждений с 5 по 26 октября 2023 г. Экспозиция проекта решения будет открыта с 12 по 19 октября включительно.

"Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта решения, с 12 по 19 октября", - отмечается в постановлении администрации города.

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