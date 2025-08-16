В Самаре 22 августа откроется выставка "Летние сезоны"

16+
САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 22 августа, в 18:00 в Выставочном зале СРО ВТОО "Союз художников России" (ул. Молодогвардейская, 209) открывается сборная выставка работ художников Союза "Летние сезоны" (16+).

Самарское отделение Союза художников России приглашает на сборную выставку "Летние сезоны", которая объединила плоды вдохновенного летнего труда 55 творцов. Экспозиция, включившая более 130 работ — это яркий калейдоскоп впечатлений, собранных нашими мастерами в самых разных уголках России.

Крымские пейзажи, залитые южным солнцем, астраханские просторы, овеянные ветрами каспийских степей, поэтичные тропинки Абрамцево и Тархан, легендарные берега Ширяево, тихие тропы Рождествено, живописные окрестности Подгор и Винновки — вот лишь малая часть тех мест, куда стремится творческая душа художника в поисках новых тем, интересных сюжетов и ярких впечатлений.
И, конечно, сердце самарских художников неизменно принадлежит родному городу и величественной матушке-Волге. Их стать и лиричность нашли самое искреннее и любовное воплощение на холстах участников выставки.

Выставка продлится до 13 сентября. 

