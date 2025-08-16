В Самаре 22 августа откроется выставка "Летние сезоны"

В пятницу, 22 августа, в 18:00 в Выставочном зале СРО ВТОО "Союз художников России" (ул. Молодогвардейская, 209) открывается сборная выставка работ художников Союза "Летние сезоны" (16+).
Самарское отделение Союза художников России приглашает на сборную выставку "Летние сезоны", которая объединила плоды вдохновенного летнего труда 55 творцов. Экспозиция, включившая более 130 работ — это яркий калейдоскоп впечатлений, собранных нашими мастерами в самых разных уголках России.
Крымские пейзажи, залитые южным солнцем, астраханские просторы, овеянные ветрами каспийских степей, поэтичные тропинки Абрамцево и Тархан, легендарные берега Ширяево, тихие тропы Рождествено, живописные окрестности Подгор и Винновки — вот лишь малая часть тех мест, куда стремится творческая душа художника в поисках новых тем, интересных сюжетов и ярких впечатлений.
И, конечно, сердце самарских художников неизменно принадлежит родному городу и величественной матушке-Волге. Их стать и лиричность нашли самое искреннее и любовное воплощение на холстах участников выставки.
Выставка продлится до 13 сентября.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее