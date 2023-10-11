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Суды Происшествия

Прокуратура принуждает мэрию Самары найти участки под 16 школ и детсадов

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура обратилась в суд с иском о понуждении администрации Самары к изъятию земельных участков под строительство 16 школ и детских садов. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

В адрес главы Самары прокурор города Артем Ярыгин в июне текущего года внес представление о приведении градостроительной документации, касающейся  строительства школ и детских садов, в соответствие с демографической ситуацией и темпами жилищного строительства.

"Прокурором города предлагалось органу местного самоуправления разработать проекты планировки территорий в целях изъятия земельных участков для последующего строительства объектов образования в Октябрьском, Куйбышевском и Красноглинском районах города, - отмечается в сообщении. - Требования прокуратуры города в полном объеме не выполнены".

При этом, как отметили в надзорном ведомстве, промедление в решении вышеуказанных социальных задач создает трудности в реализации жителями города прав на благоприятную жилую, социальную и культурную среду.

Учитывая данные аспекты, прокуратура города направила в Ленинский районный суд Самары заявление о признании незаконным бездействия администрации Самара и понуждении местной власти к  планированию и изъятию земельных участков под строительство 16 объектов образования.

Первое судебное заседание назначено на 17 октября 2023 года.

Напомним также, годом ранее, в середине сентября 2022 года, прокуратура Самарской области обращалась в суд с иском к региональному минздраву, в котором требовала обеспечить право жителей 5-й просеки Самары на доступную медицинскую помощь. Со схожим иском обращалась в суд и прокуратура Самары - к городской администрации по поводу доступности дошкольного образования для жителей 5-й просеки, Волгаря и Крутых Ключей ("Кошелев-проект"). Прокурор Самары потребовал признать незаконным бездействие городских властей по этому вопросу и устранить нарушения в течение шести месяцев после вынесения решения суда.

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