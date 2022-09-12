Прокуратура требует новых школ и поликлиник для жителей 5-й просеки, "Волгаря" и "Крутых ключей"

Прокуратура Самарской области обратилась в суд с иском в региональному минздраву, в котором требует обеспечить право жителей 5-й просеки Самары на доступную медицинскую помощь. В иске, копию которого опубликовал в своем Телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, надзорное ведомство просит возложить на министерство обязанность в течение шести месяцев после вынесения решения суда обеспечить доступность медицинской помощи.

Депутат также опубликовал копию схожего иска прокуратуры Самары к горадминистрации по поводу доступности дошкольного образования для жителей 5-й просеки, "Волгаря" и "Крутых ключей" ("Кошелев-проект"). Прокурор Самары потребовал признать незаконным бездействие городских властей по этому вопросу и потребовал устранить нарушения в течение шести месяцев после вынесения решения суда.

Как комментирует Александр Хинштейн, обеспечить доступность медобслуживания и образования в этих районах может только строительство новых соцобъектов.

"В случае, если суды удовлетворят иски, возникнет крайне важный прецедент, который можно будет тиражировать по всей стране в борьбе против точечной застройки. В этом смысле - судебные процессы имеют общефедеральное значение", - написал депутат.