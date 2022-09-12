Прокуратура требует новых школ и поликлиник для жителей 5-й просеки, "Волгаря" и "Крутых ключей"

Прокуратура Самарской области обратилась в суд с иском в региональному минздраву, в котором требует обеспечить право жителей 5-й просеки Самары на доступную медицинскую помощь. В иске, копию которого опубликовал в своем Телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, надзорное ведомство просит возложить на министерство обязанность в течение шести месяцев после вынесения решения суда обеспечить доступность медицинской помощи.
Депутат также опубликовал копию схожего иска прокуратуры Самары к горадминистрации по поводу доступности дошкольного образования для жителей 5-й просеки, "Волгаря" и "Крутых ключей" ("Кошелев-проект"). Прокурор Самары потребовал признать незаконным бездействие городских властей по этому вопросу и потребовал устранить нарушения в течение шести месяцев после вынесения решения суда.
Как комментирует Александр Хинштейн, обеспечить доступность медобслуживания и образования в этих районах может только строительство новых соцобъектов.
"В случае, если суды удовлетворят иски, возникнет крайне важный прецедент, который можно будет тиражировать по всей стране в борьбе против точечной застройки. В этом смысле - судебные процессы имеют общефедеральное значение", - написал депутат.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
И это Нарва! Город Российской славы! Печалька.