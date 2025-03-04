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Архитектура Культура

В "ЗИМ Галерее" пройдет лекция о женщинах-архитекторах Самары

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 6 марта, в 19:00, в преддверии международного женского дня, в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Женское лицо самарской архитектуры" (12+). Ее прочитает историк архитектуры Армен Арутюнов. Вход свободный.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

На протяжении многих веков архитектура в России была исключительно мужской профессией, и только в начале ХХ века ситуация начала меняться с появлением в Санкт-Петербурге Высших женских политехнических курсов. А первая полностью спроектированная женщиной постройка появилась в 1932 году в Самаре. Ей стала Фабрика-кухня Екатерины Максимовой.

На лекции прозвучит рассказ о женщинах-архитекторах и их работах в Самаре: о Фабрике-кухне и Радиодоме, комплексе Самарской площади и набережной, о жилых и общественных зданиях, интерьерах и благоустройстве.

Вход свободный.

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