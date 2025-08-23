В Муранском бору горела база отдыха

В пятницу, 22 августа, на базе отдыха "Лесные тропы" Шигонского района произошел пожар, сообщает ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.
Информация поступила на пульт дежурного в 22:56. По прибытии на место было установлено, что открытым пламенем горят два жилых дома и хозяйственные постройки на площади 210 кв. метров.
Благодаря слаженным действиям огнеборцев в 23:58 пожар был локализован, а в 0:28 объявлена ликвидация открытого горения, ликвидация последствий пожара — 04:00.
В тушении пожара участвовало 13 человек личного состава. Пострадавших нет.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !