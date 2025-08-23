В Муранском бору горела база отдыха

В пятницу, 22 августа, на базе отдыха "Лесные тропы" Шигонского района произошел пожар, сообщает ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Информация поступила на пульт дежурного в 22:56. По прибытии на место было установлено, что открытым пламенем горят два жилых дома и хозяйственные постройки на площади 210 кв. метров.

Благодаря слаженным действиям огнеборцев в 23:58 пожар был локализован, а в 0:28 объявлена ликвидация открытого горения, ликвидация последствий пожара — 04:00.

В тушении пожара участвовало 13 человек личного состава. Пострадавших нет.