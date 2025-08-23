16+
Общество

Александр Овечкин поддержал сохранение дальневосточного леопарда

МОСКВА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Известный хоккеист Александр Овечкин вышел на лед ВТБ Арена в форме с изображением дальневосточного леопарда. Спортсмен выступил в поддержку редчайших животных планеты, обитающих в дикой природе в нацпарке "Земля леопарда" Приморского края.

Фото: Константин Леонтьев, пресс-служба ВТБ

22 августа в рамках подготовки к новому сезону КХЛ прошел матч ХК "Динамо" Москва — АК Барс, перед которым чествовали Александра Овечкина. Спортсмен выступил с приветственной речью и анонсировал игру, которую в сентябре проведет ХК "Динамо" в поддержку дальневосточных леопардов.

"Это дальневосточный леопард, — сказал Александр Овечкин про изображение на своем хоккейном джерси. —  Самая большая и редкая кошка в мире. В сентябре "Динамо" проведет матч в поддержку этого исчезающего вида кошек".

Подобные публичные акции играют важную роль в привлечении внимания к теме охраны дикой природы России. Благодаря известным личностям, поддерживающим природоохранные проекты, миллионы людей узнают об успехах и вызовах в деле сохранения редких видов и о том, что их будущее зависит от усилий общества. Внимание со стороны мировой спортивной звезды стало важным вкладом в дело защиты дальневосточного леопарда.

Особо охраняемые природные территории "Земли леопарда" расположены на юго-западе Приморского края, включая заповедники "Кедровая падь", Уссурийский, Дальневосточный морской и национальный парк "Земля леопарда". Территории расположены недалеко от Владивостока. На суши эти места — последнее убежище для единственной в мире дикой популяции дальневосточного леопарда. Охрана территории от браконьерства и пожаров, повышение численности копытных и экологическое просвещение населения позволили предотвратить исчезновение самого мирного леопарда на планете. Численность выросла с 35 до более 120 — исключительный пример успешной природоохранной работы на мировом уровне.

