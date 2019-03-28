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Архитектура Культура

Разработан проект консервации "Реального училища"

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 27 марта, в Доме архитектора состоялся круглый стол "Реальные планы по Реальному училищу", на котором обсудили варианты спасения объекта культурного наследия и выработке стратегии по их реализации.

Для того чтобы сохранить объект, уже сделаны первые шаги — разработан проект консервации Реального училища.

"Департамент градостроительства провел торги на разработку проекта первоочередных противоаварийных работ по объекту культурного наследия. Компания, выигравшая торги, разработала проект, который включает в себя аварийные работы, восстановительные и реставрационные мероприятия, а также работы по предотвращению несанкционированного доступа на территорию училища. Данный проект был передан в региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, где прошел экспертизу и получил согласование", — рассказал руководитель ведомтсва Сергей Шанов.

Аукцион на разработку проекта выиграло ООО "Проектно-строительная компания "Норматив". Компания выполнит работы за 2,8 млн рублей.

Шанов также добавил, что сметная стоимость работ составила более 47 млн рублей. В настоящий момент эти средства бюджетом не предусмотрены.

"Мы понимаем, что в данной ситуации время крайне дорого, поэтому сейчас ведем переговоры с коллегами из регионального управления охраны памятников культуры и истории по вопросу выделения средств, а также занимаемся поиском других источников финансирования. При положительном решении работы по консервации объекта начнутся в этом году", — прокомментировала ситуацию глава Самары Елена Лапушкина.

Депутат Госдумы  Александр Хинштейн обратил особое внимание участников встречи на то, что ситуация находится на личном контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

"Сохранение и дальнейшее развитие объекта входит в число приоритетов Дмитрия Игоревича. Поэтому я уверен, что средства на его консервацию будут найдены".

Во время круглого стола участники также обсудили вопросы, связанные с комплексной реставрацией здания и его дальнейшей эксплуатацией. По подсчетам представителей профессионального сообщества, на полное восстановление Реального училища требуется как минимум 1,5 млрд рублей.

Изыскать такую сумму в муниципальном и региональном бюджете непросто, поэтому Александром Хинштейном было предложено передать здание Реального училища федеральным структурам под размещение территориальных органов. Депутат отметил, что подобным образом уже был решен вопрос с Фабрикой-кухней, на базе которой вскоре откроется первый региональный филиал Третьяковской галереи.

Следующая встреча по вопросам сохранения и развития Реального училища с участием представителей горадминистрации и профильных региональных министерств запланирована на конец июля.

Реальное училище — один из самых значимых для истории и архитектуры Самары и Самарской области объект культурного наследия. Именно в этом здании был провозглашен указ об учреждении Самарской губернии. Кроме того, когда в здании открылось учебное заведение, здесь в разные годы обучались Алексей Толстой, Глеб Кржижановский и нобелевский лауреат Николай Семенов. Здание начало разрушаться, когда в нем закрылось Реальное училище и Министерство обороны перестало его обслуживать, отказавшись от прав собственности.

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