Рекламные агентства могут подключать самозанятых к Авито Промо

Кабинет для продвижения объявлений Авито Промо расширил возможности для рекламных агентств. С сентября они могут подключать самозанятых клиентов — физических лиц. Теперь партнеры площадки получают доступ к более широкой аудитории — более 700 тыс. пользователей, которые развиваются на Авито как самозанятые.
Раньше рекламные агентства работали в Авито Промо только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Новые возможности позволят агентствам увеличивать базу клиентов и выручку.
"Авито Промо — отдельный кабинет для рекламных агентств, где они запускают продвижение товаров, услуг, вакансий и спецтехники на площадке. В этом году мы сфокусировались на расширении возможностей этого инструмента для партнеров и видим результат. Так, количество агентств, которые растут вместе с нами, выросло на 91% год к году, а число бизнесов, подключающих агентские команды — на 108%. Доступ к новому сегменту — более 700 тыс. самозанятых на Авито — открывает новые возможности роста для всех сторон", — комментирует Николай Сентюрин, руководитель направления по работе с агентствами и стратегическими партнерами Авито.
Обновление также помогает бизнесам эффективнее расти на площадке. Самозанятые продавцы и исполнители могут полностью делегировать рекламным агентствам работу с профессиональным продвижением, чтобы сосредоточиться на решении стратегических бизнес-задач. Агентские команды помогают с улучшением внешнего вида магазинов и карточек на Авито, управлением бюджетом и системной работой с эффективностью объявлений. Для небольшого бизнеса подключение агентских команд — это возможность масштабироваться еще быстрее.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.