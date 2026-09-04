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Экономика и бизнес

Рекламные агентства могут подключать самозанятых к Авито Промо

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кабинет для продвижения объявлений Авито Промо расширил возможности для рекламных агентств. С сентября они могут подключать самозанятых клиентов — физических лиц. Теперь партнеры площадки получают доступ к более широкой аудитории — более 700 тыс. пользователей, которые развиваются на Авито как самозанятые.

Раньше рекламные агентства работали в Авито Промо только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Новые возможности позволят агентствам увеличивать базу клиентов и выручку.

"Авито Промо — отдельный кабинет для рекламных агентств, где они запускают продвижение товаров, услуг, вакансий и спецтехники на площадке. В этом году мы сфокусировались на расширении возможностей этого инструмента для партнеров и видим результат. Так, количество агентств, которые растут вместе с нами, выросло на 91% год к году, а число бизнесов, подключающих агентские команды — на 108%.  Доступ к новому сегменту —  более 700 тыс. самозанятых на Авито — открывает новые возможности роста для всех сторон", — комментирует Николай Сентюрин, руководитель направления по работе с агентствами и стратегическими партнерами Авито.

Обновление также помогает бизнесам эффективнее расти на площадке. Самозанятые продавцы и исполнители могут полностью делегировать рекламным агентствам работу с профессиональным продвижением, чтобы сосредоточиться на решении стратегических бизнес-задач. Агентские команды помогают с улучшением внешнего вида магазинов и карточек на Авито, управлением бюджетом и системной работой с эффективностью объявлений. Для небольшого бизнеса подключение агентских команд — это возможность масштабироваться еще быстрее.

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