Ветераны СВО осваивают управление беспилотниками и высокотехнологичными предприятиями в Самаре

Участники второго потока "Школы героев" в рамках выездного модуля обучения посетили научно-производственный центр беспилотных авиационных систем "Самара".

"Школа героев" - это региональный проект, который в Самарской области начал реализоваться в октябре 2024 г. по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева и стал продолжением президентской программы "Время героев". Обучение второго потока стартовало в июне.

Рамиль Ибатуллин ушел на СВО добровольцем в 2023 г., освоил управление дронами. Решил пройти обучение в "Школе героев", прошел отбор и сейчас активно учится. Экскурсию на производство беспилотных летательных аппаратов считает полезной и интересной частью учебы.

"Это очень серьезный проект, - отметил Рамиль Ибатуллин. - Министерство труда и "Таволга" организовали обучение на высоком уровне, преподаватели очень профессиональны, многое уже почерпнул. Специальная военная операция - серьезный вызов, и те изменения, которые происходят в стране, в госаппарате, не менее важны, хочется поучаствовать в этом, как и в СВО. Сделать что-то для своей Родины".

На площадке научно-производственного центра беспилотных авиационных систем "Самара" слушатели познакомились с производством, а затем на практике изучили принципы управления высокотехнологичным предприятием.

"Я стал участником федеральной программы, и для меня очень важно поделиться опытом с ребятами, которые сейчас ищут себя, ищут применения своим навыкам, полученным в рамках СВО. И конечно, это серьезная возможность сделать наш регион еще лучше, сильнее с кадровой точки зрения", - рассказал генеральный директор НПЦ "Беспилотные авиационные системы "Самара" Константин Яшин.

Для очного обучения во втором потоке отобрали 45 человек, еще 45 действующих участников СВО вошли в резерв программы. "Школа героев" - уникальная возможность для бойцов пройти профессиональную переподготовку и построить карьеру.