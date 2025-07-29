Участники из Самары победили в номинациях чемпионата "Абилимпикс"

Участники из Самары стали победителями чемпионата по профессиональному мастерству среди участников СВО с инвалидностью "Абилимпикс-2025".

Победителями и финалистами Национального чемпионата Абилимпикс, который пройдет в октябре в Москве, стали Александр Тарабаров в компетенции "Столярное дело" и Станислав Егоров из Жигулевска в компетенции "Веб-разработка".

В Казани встретились более 400 участников из 79 регионов.