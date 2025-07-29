Жители Самарской области планируют от трех до пяти поездок по стране в году

Цифровая экосистема МТС на основе данных МТС AdTech проанализировала туристические предпочтения жителей РФ. Согласно исследованию, отдыхающие все чаще выбирают путешествия по стране (77% респондентов), а жители Самарской области планируют от трех до пяти поездок по стране за год.

Исследование показало, что 90% россиян считают отдых в своей стране комфортным. Жители Самарской области и других регионов Приволжского федерального отдыха предпочитают путешествовать от пяти до семи дней и готовы запланировать сразу несколько поездок в году (от 3 до 5).

Мнения же о стоимости отдыха в России разделились — 44% опрошенных россиян назвали отдых в России доступным, при этом почти столько же посчитали дорогим (43%). Неоправданно дорогим отдых назвали 11%.

Каждый третий россиянин предпочитает ездить в путешествия с мужем или женой, каждый четвертый — с друзьями. С детьми путешествуют 20% респондентов, по 19% ездят с родственниками и в одиночку.