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Общество

Команда "Коши для души" из Самарской области вошла в топ-10 турнира Знание.Игра

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Общество "Знание" подвело промежуточные итоги турнира Знание.Игра по викторинам, в котором участвуют более 250 команд вузов, школ и колледжей. Команда из Самарской области "Коши для души" (ФГАОУ ВО "Самарский Национальный Исследовательский Университет Имени Академика С. П. Королева") вошла в первую семерку рейтинга в категории "студенты вузов".

Фото: предоставлено Российским обществом "Знание"

В него также вошли команды Кировской, Вологодской, Пензенской, Оренбургской, Московской областей, а также Донецкой Народной Республики, Еврейской автономной области и Пермского края.
А в номинации "Студенты вузов" лидерами на сегодня являются команды Самарской, Волгоградской, Московской областей, Кемеровской области — Кузбасса, Москвы, а также Луганской Народной Республики.

Стоит отметить, что турнир продолжает консолидировать под своими знаменами юных интеллектуалов — попробовать свои силы в нем могут все желающие. Для этого командам необходимо заявиться на отборочные игры. Регистрация проходит на сайте "Знания". На сегодняшний день за право выхода в финал соревнуются 27 команд из вузов, а также 223 команды из школ и колледжей со всей России.

Для школьников и студентов профтеха отборочные игры проходят каждую среду. Всего запланировано 23 онлайн-встречи. По итогам будет сформирован общий рейтинг, лучшие команды которого пригласят на главный финал в Москву. Конкуренцию им также составят победители специальных региональных туров. Главный финал намечен на май 2026 года.

Отборочные игры среди студентов вузов проходят по пятницам. Запланировано 25 онлайн-игр. В результате также будет сформирован рейтинг, который и определит имена команд-финалистов. Еще одну возможность отобраться в финал позволяет специальный онлайн-кубок, его победителей также пригласят в решающий тур. Финальная игра состоится в Москве в июне 2026 года.

"Формат викторин вновь стал частью турнира Знание.Игра и сразу объединил команды из самых разных регионов и образовательных учреждений. Для ребят это отличная возможность попробовать себя не только в классических вопросах на знание фактов, но и в ребусах, шарадах, логических задачах, где важно умение мыслить нестандартно. Приглашаем всех школьников, студентов колледжей и вузов присоединиться к турниру — у каждой команды есть шанс попасть в общий рейтинг и побороться за выход в финал!", — отметил первый заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Дмитрий Рыбальченко.

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