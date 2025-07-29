Завершился XIII Молодежный форум ПФО "иВолга"

В понедельник, 28 июля, на Мастрюковской поляне в Самарской области состоялась торжественная церемония закрытия Молодежного форума Приволжского федерального округа "иВолга", который проходит под патронатом полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова.

В этом году форум собрал более 1,5 тыс. участников из 80 регионов России и девяти стран мира — школьников, студентов, молодых специалистов и активистов в возрасте от 14 до 35 лет. В течение пяти дней они посещали образовательные программы, соревновались в спортивных, интеллектуальных и творческих конкурсах.

"Я поздравляю всех, кто здесь присутствует. Вы поверили в себя, решили попробовать свои силы, участвуя в образовательной программе и активностях, которые мы здесь организовали. У любой страны есть будущее. А будущее нашей страны — это вы. Вы — первые в списке лидеров изменений России. Тех, кто делает и будет делать нашу страну лучше. Я желаю вам развиваться и дальше, предлагая новые идеи, в том числе и для развития своих регионов. Огромная благодарность всем, кто создает форум: правительству Самарской области, губернатору Вячеславу Федорищеву, Детской дирекции, "Движению Первых" и лично Артуру Орлову. Благодаря общим усилиям "иВолга" уже сегодня объединяет 80 регионов, и мы уверены — это далеко не предел", — отметил заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

Особое внимание на форуме уделялось поддержке молодежных инициатив. Победителями конкурса Росмолодежь.Гранты стали 11 участников из разных регионов России. Еще 11 инициатив были отмечены грантами Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО. По итогам конкурса "Молодежные медиа ПФО" победителями стали 14 молодых журналистов, двое из которых получили предложения о трудоустройстве на телеканале "Волга-24".

Лучшей делегацией форума стала команда Оренбургской области, продемонстрировавшая выдающиеся результаты по всем направлениям.

Одной из традиций форума является Конкурс региональных шатров, где молодежь регионов Приволжья представляет свои уникальные активности, делится культурой народов округа. Итоги подводились путем народного голосования — победу одержал шатер Республики Татарстан.

Также были объявлены победители индивидуального рейтинга участников по образовательным профилям, таким как "Патриотизм", "Наука", "IT и цифровые технологии", "Культура и искусство", "Служба спасения", "Промышленный комплекс" и "Управление". Лучшие из лучших получили заслуженные награды. Дополнительно работала программа "Время действовать" — это серия открытых мастер-классов и лекций, направленных на развитие проектного мышления, лидерства и полезных компетенций.

В этом году на форуме особое внимание было уделено патриотической тематике. На Мастрюковской поляне работал павильон исторической памяти, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники прошли интерактивные маршруты, узнали больше о подвигах земляков, приняли участие в акциях памяти и мастер-классах, пообщались с героями, участниками специальной военной операции.

Каждый участник форума в этом году стал частью уникального формата — культурно-патриотического минимума, направленного на формирование осознанного отношения к истории и ценностям своей страны. Через творческие, спортивные и практические активности молодежь погружалась в важнейшие события прошлого, осмысляла личную гражданскую ответственность и вносила свой вклад в сохранение исторической памяти и развитие общества.

"Системная поддержка молодежных движений со стороны президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина создает надежную основу для развития талантов. Сегодня каждый молодой человек, стремящийся к достижениям в разных сферах, имеет все возможности для самореализации. И Молодежный форум ПФО — этому подтверждение", — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.