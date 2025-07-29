Движение общественного транспорта по ул. Мичурина в Самаре восстановлено

В Самаре восстановлено движение троллейбусов и автобусов по ул.Мичурина в районе ул. Луначарского в оба направления, сообщает городской департамент транспорта.
Напомним, с 25 июля ООО "СКС" проводило подключение к централизованным сетям водоснабжения на ул. Мичурина. В связи с этим было временно ограничено движение транспорта у дома № 98Е по ул. Мичурина в районе пересечения с ул. Луначарского.
Автобусы маршрутов №№ 4, 22 и троллейбусы №№ 4, 15 следовали по скорректированной схеме движения.
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... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
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Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????