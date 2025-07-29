Ученые СамГМУ разработали сорбент, уменьшающий агрессивность брома

Ученые-химики СамГМУ разработали наноконтейнер для брома. Он представляет собой сорбент, который уменьшает агрессивность брома и улавливает выделяющийся бромоводород. Результаты работы опубликованы в журнале Q2 ChemPlusChem Европейского химического общества.

Как пояснил руководитель лаборатории новых медицинских материалов и технологий НОПЦ ГЛТ СамГМУ, к. х. н. Андрей Соколов, бром — очень важный реагент в производстве лекарственных препаратов. Он входит в состав самых разных лекарств, начиная от препаратов от кашля, заканчивая лекарствами для лечения серьезных заболеваний и средством для ингаляционного наркоза.

"Использование брома в синтезе лекарств сопряжено с рядом проблем. Бром — это ядовитая летучая жидкость с резким неприятным запахом. Он агрессивно реагирует с металлами и полимерами, поэтому требует соблюдения особых правил безопасности. Есть две проблемы — как уменьшить агрессивность брома и как уловить выделяющийся бромоводород", — говорит Андрей Соколов.

Самарские ученые решили эти задачи, разработав сорбент на основе металл-органического каркасного полимера (МОКП), который способен поглощать большие количества брома — до 2/3 от массы сорбента. Полученный композит "бром-МОКП" представляет собой стабильное порошкообразное вещество, с которым удобно и безопасно работать.