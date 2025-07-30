Участник "Школы героев" из Самарской области инициирует восстановление сельского Дома культуры

Ветеран специальной военной операции, выпускник второго потока губернаторской программы "Школа героев" Артур Губайдуллин подтвердил, что истинный патриотизм рождается из любви к родному краю. Вместе с земляками он организовал масштабный концерт под открытым небом в поселке Южный Большеглушицкого района, объединив жителей всех возрастов.
Артур Губайдуллин — не только защитник Отечества, но и активный участник социальных проектов. Программа "Школа героев", запущенная губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым как продолжение президентского проекта "Время героев", помогает ветеранам воплощать в жизнь значимые инициативы. Артур Тагирович — один из тех, кто успешно применяет полученные знания на практике.
Несмотря на то, что сегодня он проживает в Самаре, связь с малой родиной остается крепкой — здесь живут его родители и близкие. Концерт, который прошел при поддержке местных жителей, стал ярким событием для поселка. Среди гостей была и школьная учительница Артура, тепло вспоминавшая его как человека с активной жизненной позицией и лидерскими качествами.
Глава Большеглушицкого района Валерий Анцинов поблагодарил ветерана за инициативу и рассказал о предстоящей совместной работе по реконструкции местного Дома культуры.
"Для меня "Школа героев" — это возможность продолжать служить своей великой стране, даже находясь в запасе, — поделился Артур Губайдуллин. — В 46 лет я чувствую, что еще могу быть полезным обществу. Начал с небольшого концерта в родном поселке, а впереди — новые проекты".
Ранее, 1 июля, в День ветеранов боевых действий, Артур участвовал в открытии памятника героям СВО в поселке Южный, говоря о важности сохранения исторической памяти.
Глава сельского поселения Южный Сергей Шикунов отметил, что подобные мероприятия укрепляют связь между поколениями и сохраняют память о подвигах земляков.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????