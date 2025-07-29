Каждый второй участник догазификации с "Газпром газораспределение Самара" ускорил пуск газа в рамках комплексного договора

Более 19 тысяч жителей Самарской области получили техническую возможность газификации домовладения, т. е. газопровод бесплатно подведен к границам участка.
Обустройство внутри участка и дома — обязанность собственника, и сделать это удобней в рамках комплексного договора с газораспределительной организацией, чьи сети проложены в населенном пункте.
По договору комплексной услуги одна организация отвечает за весь объем работ на участке и за его пределами и обеспечивает пуск газа. Комплексный договор с "Газпром газораспределение Самара" гарантирует выполнение работ в строгом соответствии с законодательством, в установленные сроки и по стоимости работ, регулируемой государством.
Подать заявку на догазификацию можно онлайн на сайте Единого оператора газификации России connectgas.ru, с помощью портала "Госуслуги" или сайта "Газпром газораспределение Самара", а также лично обратившись в Единый центр предоставления услуг или отделение МФЦ. К заявке требуется приложить документы, подтверждающие право собственности на дом и земельный участок, ситуационный план участка, копии паспорта, СНИЛС собственника. Для догазификации садоводческих товариществ потребуется еще и копия протокола общего собрания членов СНТ об участии в программе.
Также на сайте Единого оператора газификации России с помощью калькулятора можно рассчитать предварительную стоимость проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по параметрам домовладения.
55% участников программы догазификации с "Газпром газораспределение Самара" воспользовались комплексной услугой, чтобы ускорить газификацию дома.
"Заключение комплексного договора — одно из наиболее эффективных решений, позволяющих ускорить процесс подключения домовладений к природному газу. Комплексная газификация включает в себя бесплатное строительство сетей до участка, подготовку проекта по внутренним работам, строительство внутренних сетей, подбор, поставку и монтаж газового и теплового оборудования, приборов учета и контроля газа, пусконаладочные работы, — пояснила главный инженер — первый заместитель генерального директора ООО "Газпром газораспределение Самара" Екатерина Мутовкина. — Стоимость комплексного договора зависит от объема работ. Важно, что они выполняются как на коммерческой основе, так и с использованием субсидии, установленной в Самарской области в размере 201 тысяча рублей".
Напомним, догазификация домовладений граждан в газифицированных населённых пунктах ведётся в Самарской области, как и в целом по стране, с 2021 года в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!