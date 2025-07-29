Каждый второй участник догазификации с "Газпром газораспределение Самара" ускорил пуск газа в рамках комплексного договора

Более 19 тысяч жителей Самарской области получили техническую возможность газификации домовладения, т. е. газопровод бесплатно подведен к границам участка.

Обустройство внутри участка и дома — обязанность собственника, и сделать это удобней в рамках комплексного договора с газораспределительной организацией, чьи сети проложены в населенном пункте.

По договору комплексной услуги одна организация отвечает за весь объем работ на участке и за его пределами и обеспечивает пуск газа. Комплексный договор с "Газпром газораспределение Самара" гарантирует выполнение работ в строгом соответствии с законодательством, в установленные сроки и по стоимости работ, регулируемой государством.

Подать заявку на догазификацию можно онлайн на сайте Единого оператора газификации России connectgas.ru, с помощью портала "Госуслуги" или сайта "Газпром газораспределение Самара", а также лично обратившись в Единый центр предоставления услуг или отделение МФЦ. К заявке требуется приложить документы, подтверждающие право собственности на дом и земельный участок, ситуационный план участка, копии паспорта, СНИЛС собственника. Для догазификации садоводческих товариществ потребуется еще и копия протокола общего собрания членов СНТ об участии в программе.

Также на сайте Единого оператора газификации России с помощью калькулятора можно рассчитать предварительную стоимость проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по параметрам домовладения.

55% участников программы догазификации с "Газпром газораспределение Самара" воспользовались комплексной услугой, чтобы ускорить газификацию дома.

"Заключение комплексного договора — одно из наиболее эффективных решений, позволяющих ускорить процесс подключения домовладений к природному газу. Комплексная газификация включает в себя бесплатное строительство сетей до участка, подготовку проекта по внутренним работам, строительство внутренних сетей, подбор, поставку и монтаж газового и теплового оборудования, приборов учета и контроля газа, пусконаладочные работы, — пояснила главный инженер — первый заместитель генерального директора ООО "Газпром газораспределение Самара" Екатерина Мутовкина. — Стоимость комплексного договора зависит от объема работ. Важно, что они выполняются как на коммерческой основе, так и с использованием субсидии, установленной в Самарской области в размере 201 тысяча рублей".

Напомним, догазификация домовладений граждан в газифицированных населённых пунктах ведётся в Самарской области, как и в целом по стране, с 2021 года в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина.