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"Философия кибернетики": как в Самаре формируют новое мышление для цифрового века

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королёва два года назад была запущена новая магистерская программа "Философия кибернетики". Её автор — заведующий кафедрой философии и директор Социально-гуманитарного института Александр Юрьевич Нестеров — видит в ней ответ на вызовы современного мира, где границы между человеком и техникой становятся всё более размытыми.

Фото: предоставлено Самарским университетом

Программа строится на понимании философии как способе видеть мир в виде системы — единого порядка в многообразии явлений. Речь идёт о философских основаниях управления сложными социотехническими системами. "Основа и существо программы — позитивное техническое мировоззрение, системный, синтетический и позитивный взгляд на взаимодействие человека и техники", — подчёркивает Нестеров.

Создание программы стало логичным продолжением многолетней научной работы кафедры. По словам Нестерова, Самаре нужно место, где философы техники могут системно обобщать опыт и формировать интеллектуальную среду. Его вдохновляет техника как результат человеческого творчества, а кибернетика, по его словам, уже давно вышла за пределы управления машинами.

"Философия кибернетики, в отличие от технической, подразумевает кибернетику второго и третьего порядка — теорию управления в режимах "субъект—субъект", "субъект—метасубъект", — объясняет он. То есть речь идёт уже не о механизмах, а о человеке как мыслящем участнике сложных систем.

Программа соединяет философию языка, сознания, техники, ИИ, семиотику, философию управления. Всё это выстраивается в единую систему знаний по модели "единой науки" Отто Нейрата, что придаёт курсу междисциплинарную глубину.

Одной из сильных сторон стал преподавательский состав. Самарские специалисты читают гуманитарные дисциплины, философию математики и логику ведут преподаватели из Новосибирска, курс по философии управления — В. Е. Лепский из Института философии РАН. Ведущие преподаватели из разных городов России включены в реализацию курса через сетевые соглашения.

Программа рассчитана на взрослых студентов, уже имеющих профессиональный опыт и стремящихся к осмыслению происходящего на новом уровне. Это люди, которые, сталкиваясь с фрагментарностью современных знаний, ищут возможность философского синтеза. Возникает потребность в системном мышлении, в умении строить прогнозы, в языке, который способен выразить сложные идеи понятно и точно. "В определённый момент каждому человеку становится мало узкопредметного знания", — замечает автор программы.

Форма обучения — классическая: лекции и семинары, но с сильной ориентацией на проектную работу. Каждый магистрант приходит с собственной задачей — профессиональной или исследовательской, — и в ходе обучения находит философский инструмент её решения. Живой диалог, совместное размышление и постоянная практика формируют уникальную образовательную среду, где обучение становится не только способом получения знаний, но и формой мышления.

На выходе выпускники получают знания о функционировании индивидуального и коллективного сознания, философские методы анализа, навыки системного мышления и прогнозирования. Особенно актуально это в условиях, когда технологии начинают выполнять функции, ранее считавшиеся исключительно человеческими.

"Мир переходит к третьей искусственной природе — делегированию машине интеллектуальных функций человека", — говорит Нестеров. Он предупреждает: в течение двух-трёх поколений человечество может утратить субъектность — способность принимать решения и нести ответственность.

Именно поэтому философия становится инструментом выживания и развития. Она исследует, как сохранить человеческое в человеке и как построить новую модель взаимодействия с техникой — не отчуждённую, а творческую. Цели остаются прежними: истина, добро, красота и польза. Но путь к ним требует новых интеллектуальных усилий.

Максим Мельников, почётный член Международной академии современных искусств:

"Программа дала мне фундаментальную гуманитарную базу, поддерживающую творческие эксперименты. Это уникальная возможность получить качественное образование и понять жизнь с новой стороны. Учёба позволила встретить единомышленников и обсуждать глубокие философские вопросы. Уверен, что буду применять знания в своей работе. Рекомендую всем, кто хочет развиваться и дискутировать с интересными людьми".

Олег Головнин, доктор технических наук, заведующий кафедрой медицинской физики, математики и информатики в СамГМУ и директор по науке в IT-компании:

"Магистратура открывает новое понимание будущего технологий и ИИ. Особенно полезна специалистам в IT, инженерии и ИИ: помогает взглянуть на свою работу иначе и понять её влияние на общество. Программа помогает найти ответы на важные вопросы, влияющие на развитие как профессионала, так и общества".

Антон Иващенко, доктор технических наук, профессор, директор Передовой медицинской инженерной школы СамГМУ:

"Программа уникальна сочетанием ведущих профессоров-философов и практиков, работающих с нейросетями. Это позволяет взглянуть на ИИ и связанные задачи с новой перспективы. Профессор Нестеров собрал уникальных специалистов. Категорически рекомендую тем, кто хочет углубить знания в области промпт-инжиниринга и использования ИИ на практике".

Обучение по программе магистратуры "Философия кибернетики" осуществляется 2 года в очном формате. Зачисление проходит на конкурсной основе по результатам сдачи экзамена.

Учиться можно как на бюджетной, так и на платной основе. Образовательная программа предлагает 10 бюджетных мест и 25 платных. Подробности — в приемной комиссии университета.

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