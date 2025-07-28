"Т Плюс" повысила надёжность работы крупных энергообъектов в Самарской области

Специалисты "Т Плюс" завершили капитальные и средние ремонты пяти энергетических котлов и двух турбин на электростанциях Самарского региона. Эти работы позволят повысить надёжность теплоснабжения клиентов компании предстоящей зимой.
Энергетики готовят к отопительному сезону основное и вспомогательное оборудование всех ТЭЦ, ГРЭС и котельных. Наиболее крупные и значимые работы пройдут этим летом на Самарской ТЭЦ, Привокзальной отопительной котельной, Тольяттинской ТЭЦ, ТЭЦ ВАЗа и Сызранской ТЭЦ.
"На сегодняшний день график ремонтной кампании филиала выполняется без отклонений, а потому я уверен, что будущей зимой наши теплоисточники обеспечат качественный и надёжный режим теплоснабжения жителей региона", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.
В частности, на ТЭЦ ВАЗа и Привокзальной отопительной котельной специалисты выполнят модернизацию поверхностей нагрева водогрейных котлов. Эта часть оборудования контактирует с продуктами сгорания топлива и изнашивается быстрее всего, поэтому важно своевременно производить замену вышедших из строя деталей. Кроме того, модернизация поверхностей нагрева не только повышает надёжность работы котлов, но и увеличивает их коэффициент полезного действия, снижая тем самым расход топлива при производстве тепловой энергии.
В целом в ходе подготовки оборудования ТЭЦ, ГРЭС и котельных Самарской области энергетики отремонтируют десять крупных агрегатов на электростанциях.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!