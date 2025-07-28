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"Т Плюс" повысила надёжность работы крупных энергообъектов в Самарской области Чтобы морозы были не страшны: как самарские котельные готовят к отопительному сезону Ул. Аэродромная в Самаре перекрыта до 31 июля В Новокуйбышевске для ремонта теплосети приостановят движение по проспекту Победы "Т Плюс" проведёт заключительный этап ремонта теплосетей от Самарской ТЭЦ

ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" повысила надёжность работы крупных энергообъектов в Самарской области

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты "Т Плюс" завершили капитальные и средние ремонты пяти энергетических котлов и двух турбин на электростанциях Самарского региона. Эти работы позволят повысить надёжность теплоснабжения клиентов компании предстоящей зимой.

Энергетики готовят к отопительному сезону основное и вспомогательное оборудование всех ТЭЦ, ГРЭС и котельных. Наиболее крупные и значимые работы пройдут этим летом на Самарской ТЭЦ, Привокзальной отопительной котельной, Тольяттинской ТЭЦ, ТЭЦ ВАЗа и Сызранской ТЭЦ.

"На сегодняшний день график ремонтной кампании филиала выполняется без отклонений, а потому я уверен, что будущей зимой наши теплоисточники обеспечат качественный и надёжный режим теплоснабжения жителей региона", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.

В частности, на ТЭЦ ВАЗа и Привокзальной отопительной котельной специалисты выполнят модернизацию поверхностей нагрева водогрейных котлов. Эта часть оборудования контактирует с продуктами сгорания топлива и изнашивается быстрее всего, поэтому важно своевременно производить замену вышедших из строя деталей. Кроме того, модернизация поверхностей нагрева не только повышает надёжность работы котлов, но и увеличивает их коэффициент полезного действия, снижая тем самым расход топлива при производстве тепловой энергии.

В целом в ходе подготовки оборудования ТЭЦ, ГРЭС и котельных Самарской области энергетики отремонтируют десять крупных агрегатов на электростанциях.

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