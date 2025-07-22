В Самаре приступили к формированию программы развития городских пляжей, сообщает мэрия города. На первоначальном этапе администрация совместно с Самарским Домом молодежи организовали опрос в очном и онлайн формате по инфраструктурному и смысловому наполнению пляжей. С 19 июля волонтеры Самарского Дома молодежи работают на городском пляже, предлагая горожанам анонимно ответить на несколько вопросов.

"С этого года мы вернули пляжи городу, демонтировали и вывезли старое оборудование, принадлежавшее частному лицу и не всегда отвечавшего требованиям безопасности. Также провели первую закупку нового оборудования — лавок, кабинок, душей, шезлонгов и так далее. Прошу посетителей пляжей бережно относиться к новому оборудованию. Планируем развитие пляжей продолжать, поэтому опрос жителей, который сейчас проводят волонтеры, важен для города. Полученные ответы учтем при формировании программы обустройства пляжей и плана спортивных и культурных мероприятий. Ориентироваться будем на мнение большинства", — отметил глава города Самара Иван Носков.

Опрос может пройти каждый житель Самары в онлайн-формате по ссылке.