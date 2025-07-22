В Самаре приступили к формированию программы развития городских пляжей, сообщает мэрия города. На первоначальном этапе администрация совместно с Самарским Домом молодежи организовали опрос в очном и онлайн формате по инфраструктурному и смысловому наполнению пляжей. С 19 июля волонтеры Самарского Дома молодежи работают на городском пляже, предлагая горожанам анонимно ответить на несколько вопросов.
"С этого года мы вернули пляжи городу, демонтировали и вывезли старое оборудование, принадлежавшее частному лицу и не всегда отвечавшего требованиям безопасности. Также провели первую закупку нового оборудования — лавок, кабинок, душей, шезлонгов и так далее. Прошу посетителей пляжей бережно относиться к новому оборудованию. Планируем развитие пляжей продолжать, поэтому опрос жителей, который сейчас проводят волонтеры, важен для города. Полученные ответы учтем при формировании программы обустройства пляжей и плана спортивных и культурных мероприятий. Ориентироваться будем на мнение большинства", — отметил глава города Самара Иван Носков.
Опрос может пройти каждый житель Самары в онлайн-формате по ссылке.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!