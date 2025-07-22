В Самаре высадят более 23 тыс. растений

Более 23 тыс. растений высадят в Самаре в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", сообщает мэрия города.

В сквере по Зубчаниновскому шоссе работы выполнены на 40%. На площади 520 кв. м там ведется укладка тротуарной плитки.

В сквере "Экономистов" выполнено 23% работ, завершено устройство чаши блочно-модульного сухого фонтана "Параллель", который будет расположен в центре сквера.

В парке им. Щорса устанавливают бортовой камень и прокладывают кабеля, подрядчик готовится к устройству плиточного покрытия.

В городской администрации отмечают, что в этом году общественные пространства украсят 122 молодых дерева, около 23 тыс. кустарников и 600 кв. м цветников, а также порядка 250 новых малых архитектурных форм.

