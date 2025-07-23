Подведены итоги конкурса проектов инициативного бюджетирования "Открытые возможности"

С 1 марта по 15 апреля 2025 г. проходил прием заявок на первый конкурс проектов инициативного бюджетирования "Открытые возможности". Участниками стали девять муниципальных образований, представивших 24 проекта, реализованных в 2024 году.

В рамках конкурса осуществляется поддержка муниципальных образований, физических лиц и организаций, наиболее успешно реализовавших практики инициативного бюджетирования на территории муниципального образования.

Конкурсная комиссия определила победителей в следующих номинациях:

В номинации "Большие изменения":

— 1 место — сельское поселение Верхняя Орлянка Сергиевскго района с общественным проектом "Сквер Победы" — обустройство аллеи по ул. Почтовой в с. Верхняя Орлянка;

— 2 место — Тольятти с общественным проектом "Дворик моей мечты" — устройство детской спортивно-игровой и спортивных площадок с озеленением двора по ул. Маршала Жукова, 48;

— 3 место — Сызрань с общественным проектом "Сказочная планета "Любодворик" — обустройство детской площадки по ул. Звездной, 38, 40.

В номинации "Спонсорский вклад":

— 1 место — ТСН "ТСЖ д. 33 по ул. Локомобильной" при софинансировании общественного проекта "Наша стоянка" — устройство парковочных мест и установка ограждения по ул. Локомобильной, 33;

— 2 место — ООО "Семена" при софинансировании общественного проекта "Дорога в школу 2" — устройство дорожного покрытия по ул. Школьной от дома № 44 до дома № 66 в с. Михайло-Овсянка;

— 3 место — АО "Тяжмаш" при софинансировании общественного проекта "Уютный уголок" — благоустройство дворовой территории по ул. Новостроящейся, 32.

В номинации "Общественный вклад":

— 1 место — Инициативная группа общественного проекта "Само очарование" — устройство щебеночного покрытия дороги по ул. Очарования, от ул. Вишневой до ул. Березовой, в с. Подстепки. Елена Таран, Александр Анютин, Андрей Барабанщиков;

— 2 место — Инициативная группа общественного проекта "Долгожданная Дачная" — устройство асфальтобетонного покрытия дорог по ул. Дачной, от 9-го Дачного въезда до ул. Степана Разина и по 11-му Дачному въезду в с. Подстепки. Ксения Мясникова, Сергей Смирнов, Александр Загвоздин;

— 3 место — Инициативная группа общественного проекта "Лучший двор" — обустройство детской игровой и спортивно-игровой площадок по ул. Астраханской, 34, 36. Нурия Мустафина, Оксана Скрупски, Анастасия Калмыкова, Ирина Мизонова, Людмила Чернышенко.

В номинации "Эффективность участия в конкурсных процедурах":

— 1 место Новокуйбышевск;

— 2 место Тольятти;

— 3 место Сызрань.

Награждение победителей состоится осенью.