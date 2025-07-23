Подведены итоги конкурса проектов инициативного бюджетирования "Открытые возможности"

С 1 марта по 15 апреля 2025 г. проходил прием заявок на первый конкурс проектов инициативного бюджетирования "Открытые возможности". Участниками стали девять муниципальных образований, представивших 24 проекта, реализованных в 2024 году.
В рамках конкурса осуществляется поддержка муниципальных образований, физических лиц и организаций, наиболее успешно реализовавших практики инициативного бюджетирования на территории муниципального образования.
Конкурсная комиссия определила победителей в следующих номинациях:
В номинации "Большие изменения":
— 1 место — сельское поселение Верхняя Орлянка Сергиевскго района с общественным проектом "Сквер Победы" — обустройство аллеи по ул. Почтовой в с. Верхняя Орлянка;
— 2 место — Тольятти с общественным проектом "Дворик моей мечты" — устройство детской спортивно-игровой и спортивных площадок с озеленением двора по ул. Маршала Жукова, 48;
— 3 место — Сызрань с общественным проектом "Сказочная планета "Любодворик" — обустройство детской площадки по ул. Звездной, 38, 40.
В номинации "Спонсорский вклад":
— 1 место — ТСН "ТСЖ д. 33 по ул. Локомобильной" при софинансировании общественного проекта "Наша стоянка" — устройство парковочных мест и установка ограждения по ул. Локомобильной, 33;
— 2 место — ООО "Семена" при софинансировании общественного проекта "Дорога в школу 2" — устройство дорожного покрытия по ул. Школьной от дома № 44 до дома № 66 в с. Михайло-Овсянка;
— 3 место — АО "Тяжмаш" при софинансировании общественного проекта "Уютный уголок" — благоустройство дворовой территории по ул. Новостроящейся, 32.
В номинации "Общественный вклад":
— 1 место — Инициативная группа общественного проекта "Само очарование" — устройство щебеночного покрытия дороги по ул. Очарования, от ул. Вишневой до ул. Березовой, в с. Подстепки. Елена Таран, Александр Анютин, Андрей Барабанщиков;
— 2 место — Инициативная группа общественного проекта "Долгожданная Дачная" — устройство асфальтобетонного покрытия дорог по ул. Дачной, от 9-го Дачного въезда до ул. Степана Разина и по 11-му Дачному въезду в с. Подстепки. Ксения Мясникова, Сергей Смирнов, Александр Загвоздин;
— 3 место — Инициативная группа общественного проекта "Лучший двор" — обустройство детской игровой и спортивно-игровой площадок по ул. Астраханской, 34, 36. Нурия Мустафина, Оксана Скрупски, Анастасия Калмыкова, Ирина Мизонова, Людмила Чернышенко.
В номинации "Эффективность участия в конкурсных процедурах":
— 1 место Новокуйбышевск;
— 2 место Тольятти;
— 3 место Сызрань.
Награждение победителей состоится осенью.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!