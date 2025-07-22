Вячеслав Федорищев о благоустройстве: комфортная среда — забота о людях

В Самарской области продолжается масштабная работа по формированию комфортной городской среды в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Всего в 2025 г. планируется благоустроить 128 общественных пространств и 100 дворовых территорий. На 48 объектах (общественных) работы уже завершены.
Среди уже реализованных проектов:
— Сызрань: парк "Тимирязевский" (первый этап), пешеходная дорожка на пр. 50 лет Октября;
— Октябрьск: территория у детского сада № 13, пешеходная зона на Александровской аллее;
— Безенчукский район: скверы, детские площадки и пешеходные маршруты в пос. Безенчук и сельских поселениях;
— Волжский район: Центральная площадь в Смышляевке, парковая зона в пос. Стройкерамика;
— Малые города и села: благоустройство продолжается от Большечерниговского до Шигонского районов.
Кроме того, в этом году в регионе реализуют четыре значимых проекта, отобранных по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:
— городской пляж в Сызрани;
— ул. Сабирзянова в Отрадном;
— парк Горького в Октябрьске;
— территория у храма Сергия Радонежского в Чапаевске.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев контролирует соблюдение сроков и ход реализации проектов, подчеркивая необходимость безупречного исполнения работ: "Мы не просто ремонтируем территории, а создаем места, где людям действительно приятно находиться. Каждый обновленный сквер, пешеходная зона или детская площадка — это вклад в качество жизни наших жителей. Преображение происходит не только в крупных, но и в малых городах. Самое главное, что именно жители определяют приоритеты благоустройства через голосования и инициативы. Такой подход позволяет создавать пространства, которые действительно нужны людям. Поэтому важно, чтобы территории могли долго служить жителям, а этого можно добиться только высоким качеством проводимых работ".
Работы на всех запланированных территориях продолжаются. Все проекты направлены на создание удобной, безопасной и современной среды для жизни.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!