Вячеслав Федорищев о благоустройстве: комфортная среда — забота о людях

В Самарской области продолжается масштабная работа по формированию комфортной городской среды в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Всего в 2025 г. планируется благоустроить 128 общественных пространств и 100 дворовых территорий. На 48 объектах (общественных) работы уже завершены.

Среди уже реализованных проектов:

— Сызрань: парк "Тимирязевский" (первый этап), пешеходная дорожка на пр. 50 лет Октября;

— Октябрьск: территория у детского сада № 13, пешеходная зона на Александровской аллее;

— Безенчукский район: скверы, детские площадки и пешеходные маршруты в пос. Безенчук и сельских поселениях;

— Волжский район: Центральная площадь в Смышляевке, парковая зона в пос. Стройкерамика;

— Малые города и села: благоустройство продолжается от Большечерниговского до Шигонского районов.

Кроме того, в этом году в регионе реализуют четыре значимых проекта, отобранных по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:

— городской пляж в Сызрани;

— ул. Сабирзянова в Отрадном;

— парк Горького в Октябрьске;

— территория у храма Сергия Радонежского в Чапаевске.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев контролирует соблюдение сроков и ход реализации проектов, подчеркивая необходимость безупречного исполнения работ: "Мы не просто ремонтируем территории, а создаем места, где людям действительно приятно находиться. Каждый обновленный сквер, пешеходная зона или детская площадка — это вклад в качество жизни наших жителей. Преображение происходит не только в крупных, но и в малых городах. Самое главное, что именно жители определяют приоритеты благоустройства через голосования и инициативы. Такой подход позволяет создавать пространства, которые действительно нужны людям. Поэтому важно, чтобы территории могли долго служить жителям, а этого можно добиться только высоким качеством проводимых работ".

Работы на всех запланированных территориях продолжаются. Все проекты направлены на создание удобной, безопасной и современной среды для жизни.